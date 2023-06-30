¤³¤ó¤Ê¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡ª·å1¤Ä´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡ª¹âµé´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§²ñÄÅÅÉ¤ªÃãÆþ¤ì¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊC¡ËDisney
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
²ñÄÅÅÉ¤ê¤¬200±ß¤Ã¤ÆËÜµ¤¡ª¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø²ñÄÅÅÉ¤ªÃãÆþ¤ì¡Ù¤¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®♡
Âç¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â¸«¤¨¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¤Û¤«¤Î100¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²ñÄÅÅÉ¤ªÃãÆþ¤ì¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥ß¥Ã¥¡¼ÊÁ¤ÎÃãÅû¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÄÉ®¼Ô¤â°ì½Ö¡Ö¤¨¤Ã¡Ä²ñÄÅÅÉ¤ê¡©¡×¤ÈÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¹çÀ®¼¿´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î²ñÄÅÅÉ¤ê¤ÎÃãÅû¡ª¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤Ã¤Ý¤¤¼Á´¶¤¬¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê♡
¤³¤ÎÃãÅû¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌÅª¤ÊÃãÅû¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃæ³¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡ý
¤·¤«¤â¡¢²ñÄÅÅÉ¤ê¡õÃæ³¸ÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ä¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©
¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¾åÉÊ¤Ç¡¢ÏÂ¿©´ï¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥¡¼ÊÁ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª
¼¿´ï¤ÏÇ®¤ä¼¾µ¤¤Ë¤â¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃãÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªº½Åü¤ä´¥Êª¤Ê¤É¤ÎÊÝ´É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
100¶Ñ¤ÎÍÆ´ï¤Ã¤ÆÃÍÃÊÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ä¤¯¤ê¤âÃúÇ«¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È°¦Ãå¤âÊ¨¤¤Þ¤¹¤è♡
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø²ñÄÅÅÉ¤ªÃãÆþ¤ì¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÀ®¼¿´ï¤Ç²ñÄÅÅÉ¤ê¤ÎÃãÅû¤Î¤ªÃÍÃÊ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2,000±ßÁ°¸å¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î220±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó♡
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2023Ç¯6·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£