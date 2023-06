普通に考えればクマとブタでは、クマのほうが圧倒的に強いだろう。ところが先日、カナダ・バンクーバー島のある牧場に暮らすペットのミニブタが、たった1匹で野生のアメリカクロクマと対決し、家畜を守るという行動を取って称賛されている。カナダのニュースメディア『CBC.ca』『CHEK-DT』などが伝えた。

ブリティッシュコロンビア州ビクトリアの郊外にあるイースト・スーク(East Sooke)で牧場を経営するクリスタル・ウォールズさん(Crystal Walls)は、牧場を守っている4匹の犬を連れて、夫と共に米オレゴン州での休暇を楽しんでいた。ところがハウスシッターからの電話で牧場の柵が何者かに破られたことを知り、夫婦は急いで帰宅することにした。

現地時間6月18日、防犯カメラの映像をチェックした夫婦は、思いも寄らない光景を目の当たりにして驚いた。

「なんと小さなミニブタのバービーQ(Barbie-Q、メス)が、クマと戦っていたんです」とクリスタルさんは現地時間20日、カナダのラジオ番組『All Points West』で当時の様子を語った。防犯カメラが映し出したのは、18日の早朝4時30分頃に家畜小屋の柵を破って侵入したアメリカクロクマの姿と、普段は内気なバービーQがそのクマの前に立ちはだかって睨み合う場面だった。

映像では、アメリカクロクマがゆっくりとバービーQ に近づいていく様子が確認できる。柵の奥にはヤギやヒツジが身を寄せているが、バービーQだけが柵の前に出て、一歩も引かない。鼻と鼻がくっつきそうになるほどアメリカクロクマがバービーQに近づいた瞬間、バービーQがクマに向かって突進し、クマは飛び上がって逃げ出した。

このガチンコ対決は、バービーQの一本勝ちとなった。

クマは少し離れた場所に座り込むが、バービーQは後ずさりせずに立っている。クマが前肢を振り上げている様子は、まるでバービーQに休戦協定を呼びかけているようにも見えて滑稽だ。

クリスタルさんによれば、クマは家畜小屋の中に30分ほどいた後、外に出ていくつかの柵を破壊して去ったそうだが、動物たちは無事だったという。

「クマがあそこまで近づいてもバービーQは逃げなかったんです。信じられませんでした」とクリスタルさんは明かしており、「うちにはガスという名前のヤギがいるのですが、バービーQはこのヤギを怖がります。あのクマの10分の1くらいの大きさなんですけどね」と続けた。

一方、夫婦の友人で今回ハウスシッターを引き受けたクリスティ・ブルックスさん(Christy Brookes)によると、バービーQは人間や他の動物に対して縄張り意識が強い面があるそうで、クリスティさん自身も何度かバービーQに追いかけられたことがあるという。クリスタルさんは「バービーQはときどき気性が荒くなるので、あの日の朝はそんな性格が出てしまったのでしょう」と話している。

なおクリスタルさん一家が敷地内でクマに遭遇したのは、8年間住んでいる中で初めてのことだったそうで、これを機に捕食者の侵入を防ぐために電気柵の設置を計画しているという。これならバービーQも用心棒を買って出る必要もなくなるだろう。

ちなみに今回のニュースには、ネット上でこのような声があがっている。

「いいぞ、バービーQ!」

「くまのプーさんとピグレット!」

「ブタを怒らせたら、本当に怖いからね。」

「ブタを飼育したことのある人なら知っていると思うけど、ブタは賢いだけでなく、犬と同じように縄張りを守ることができるんだ。さあ、バービーQ、クマに誰がボスか教えてやれ。」

「そのクマはおそらく、他の動物たちのために用意されたエサに惹かれたのだろう。ともあれ、“自分の”家畜小屋を守ったバービーQに拍手を送ろう。」

「悪いオオカミがフーフー言いながら3匹の子ブタの家を吹き飛ばしていたとき、このブタはどこにいたんだろう?」

