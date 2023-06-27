²Æ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¿å½Ð¤·¹ÈÃã¡×¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡¡¡Ö¾¦ÉÊÉ½¼¨¤ò¼é¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¸¦µæµ¡´Ø¸Æ¤Ó¤«¤±
²Æ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤ÇÞ»¤ì¤ë¡Ö¿å½Ð¤·¡×¤Î¤ªÃã¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®¤¤¤ªÅò¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¼ê·Ú¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¾å¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ·ò¹¯°ÂÁ´¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·2023Ç¯6·î23Æü¡¢¿å½Ð¤·¤È¤¤¤¦Ãê½ÐÊýË¡¤ä¡¢ÃãÍÕ¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ç¤¹¡×
ÎÐÃã¤äÇþÃã¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤Î¤ªÃã¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤«¤éÇ®Åò¤òÍÑ¤¤¤ÆÃê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢ºòº£¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤Ç¡Ö¿å½Ð¤·¡×¤¹¤ëÃê½ÐÊýË¡¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÇþÃã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¤Î·ò¹¯°ÂÁ´¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼¡¤Î¸«²ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿å½Ð¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Ñ½Ð¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ç¤¹¡×
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï6·î¾å½Ü¤´¤í¡¢¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¹ÈÃã¤Ï¡ÖÇ®Åò¤ÇÞ»¤ì¤Æ°û¤à¤³¤È¤¬Á°Äó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿å½Ð¤·¤È¤¤¤¦°û¤ßÊý¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´ë²èÄ´À°Éô¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¾ðÊóÃ´Åö²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇþÃã¤ÈÆ±¤¸¸«²ò¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿å½Ð¤·¤È¤¤¤¦Ãê½ÐÊýË¡¤ä¡¢ÃãÍÕ¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¿å½Ð¤·¹ÈÃã¡×¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤òÊÝ´É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ²¿Æü¤â°û¤ßÂ³¤±¤¿¤ê¡¢¾ï²¹¤ËÊÝ´É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¡Ù¡ØÁá¤á¤Ë°û¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¡Ù¤òÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¿©ÉÊ¤ÈÆ±¤¸Ãí°Õ»ö¹à¤ò°Õ¼±¡×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¿åµ¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÍÑ¤¤¤ëÍÆ´ï¤Ï¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ´¥¤«¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤Õ¤¼è¤ë¤Õ¤¤ó¤Ê¤É¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃãÍÕ¤ä¿å¤ËÌäÂê¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ëÍÆ´ï¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿å½Ð¤·¹ÈÃã¤â±øÀ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿å½Ð¤·¤ä¼Ñ½Ð¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍÆ´ï¤ä¼ê¤òÎÉ¤¯Àö¤¤¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤äÃãÍÕ¤ò±ÒÀ¸Åª¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
ÎäÃã¤òÊÝ´É¤¹¤ëÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ËÊª¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢²¹ÅÙ¤Ë¥à¥é¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¤òµÍ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×