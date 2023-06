米テキサス州で先日、草食動物のはずの鹿がある生き物を食べている姿が動画で捉えられた。この動画はTwitterやInstagramで拡散されており、多くの人々から「ホラー映画の導入部分みたいだ」「鹿って草食動物じゃないの?」といった驚きの声が寄せられている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米テキサス州在住で大のアウトドア好きであるトレイ・ラインハルトさん(Trey Reinhart)は、頻繁に出掛けて釣りや狩猟などを楽しんでいる。先日、トレイさんが車を運転していた時に野生の鹿と遭遇したが、その鹿が予想外の物を食べていることに気付き、慌てて動画を撮影したそうだ。

車内から撮影された20秒ほどの動画には、道路脇に立つ1頭の鹿が映っている。映像が鹿にズームインすると、なんと鹿の口からヘビが垂れ下がっていたのだ。しかもヘビが鹿の口元に噛みついて襲っているのではなく、鹿がヘビの頭の部分を咀嚼している。鹿はトレイさんの方を見つめて警戒している素振りを見せたが、そのままヘビを食べ続けていた。鹿の歯ではヘビの骨を噛み切れないせいか、鹿の口元には一部の肉がなくなり、骨だけの状態になったヘビの姿も確認できる。

この動画がTwitterやInstagramに投稿されると、瞬く間に拡散され、Twitterでの表示回数はすでに1700万回を超えた。ユーザーからは「鹿がヘビを食べるなんて、聞いたことがないよ!」「自然のプロテインバーだね」「この鹿はヴィーガンではないみたいだ」「鹿はヘビに食べられることもあるし、仕返ししているんじゃない?」「世界にはまだ知らないことがたくさんあるな」「一度肉の味を覚えたらこうなるよね」「鹿って草食動物じゃないの?」「ホラー映画が始まりそう」など、草食動物のはずの鹿の行動に驚く声が多数届いた。

全米鹿協会「National Deer Association」で自然保護ディレクターを務めるマット・ロスさん(Matt Ross)は「鹿が他の動物を食べることはよく知られています。集団レベルではなく、個々の鹿や小さな群れを対象としたものですが、鹿の食事内容のごく一部が小型の鳥や卵であったことを示す研究結果もあります。しかし鹿の歯は植物を食べるようにできており、鹿の食事は99.9999%が植物です」と鹿の生態について説明した。

また鹿などの草食動物は、栄養不足を補うために動物を食べることがあると、別の研究により明らかになっている。たとえばカルシウムやビタミンDが不足した場合には、鳥やウサギの幼体を食べることにより不足分を補っているという。他にも角を成長させたり維持するため、あるいは食べるものがなくなるなど生息環境の変化に対応して生き延びるために、動物を摂取する可能性も考えられている。こうした事例があるものの、今回の鹿がヘビを選んで食べるという事実に、マットさんを含めて大勢の関心を集めたようだ。

マットさんは「ヘビは口当たりが良いので、鹿はお腹が空いていたから食べたのではなく、好んで食べていたのではないかと私は推測しています。思ったよりヘビは美味しかったのでしょうね。非常に珍しい光景ですし、動画で捉えられたのは素晴らしいですよ」とコメントを残した。

ちなみに2020年11月には、ラッコがサメを抱えて噛みつく瞬間を捉えた写真が撮影され、捕食の相互関係が入れ替わった貴重な瞬間として大きな話題を呼んでいた。

