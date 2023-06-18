¤¤¤Ä¤â¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¤é¡ÖÉ¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
ROOMIE 2022Ç¯9·î12Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
½©¤é¤·¤¤ÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¿·¤·¤¤Ãê½ÐÊýË¡¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤È¤Ï¡¢¡ÖÉ¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÎÃ¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤ßÂ³¤±¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡©
É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡¢World Brewers Cup¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÇôÃ«Å¯¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Ãê½ÐÊýË¡¡£
É¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¹á¤ê¹â¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ÚÉ¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¡§50g¡ÊÃæÁÆÈÔ¤¡ËÉ¹¡§500g¿å¡§100g
É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´ðËÜ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÈÉ¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¾å¤«¤é¿å¤òÃí¤°¤À¤±¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢É¹¤¬ÍÏ¤±ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç4»þ´Ö¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
ÇôÃ«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿µ¤·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤º¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤¬HARIO¤Î¡ÖV60Æ©²á¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ 03¡Ê1¡Á6ÇÕÍÑ¡Ë¡×¤È¥×¥í¤¬»È¤¦¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢Ì£¤Ë¥à¥é¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢1¡Á4ÇÕÍÑ¤Î¡ÖV60Æ©²á¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ 02 ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ãê½Ð¸å¤Ë¤ÏÌó300ml¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¡ÚÉ¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¡§30g¡ÊÃæÁÆÈÔ¤¡ËÉ¹¡§300g¿å¡§50g
¥¹¥Æ¥Ã¥×1
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2
Â³¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´Á´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿å50ml¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
É¹¤ò¾è¤»¤ëÁ°¤Ë¿å¤òÃí¤°¤³¤È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¾ø¤é¤·¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Ãê½Ð¥à¥é¤Ë¤è¤ëÌ£¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3
ºÇ¸å¤Ë300g¤ÎÉ¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
É¹¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÇ®Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÇ¯Ãæ°û¤ß¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼
»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ¦¤ÏÀõÀù¤ê¤Ç¤â¿¼Àù¤ê¤Ç¤âOK¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎÆ¦¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ¦¤òÅ¬Åö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯Ãê½Ð¤Ç¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦É¹½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¡£
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ
¢¨²Á³Ê¤Ê¤ÉÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¹É®¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£