¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û10²¯¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ÎÎ¨¡ª¡¡¡È´°àú¤Ë´Ý¤¤¡É·Ü¤ÎÍñ¤òÈ¯¸«¡¡²áµî¤Ë¤Ï13Ëü±ßÄ¶¤ÇÇä¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¹ë¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
10²¯¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ÎÎ¨¤È¤¤¤¦¡È´°àú¤Ë´Ý¤¤¡É·Ü¤ÎÍñ¤ÎÆ°²è¤¬SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï13Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÇä¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤ó´Ý¤ÎÍñ¤ÎÏÃÂê¤ò¹ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ønews.com.au¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆîÅìÉô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ö3AW¡×¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥²¥¤¥È¤µ¤ó¤¬º£·î15Æü¡¢SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¡È´°àú¤Ë´Ý¤¤¡É·Ü¤ÎÍñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÍñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ì¤¬Ãã¿§¤¤¤Þ¤ó´Ý¤ÎÍñ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡£¡È¥¨¥Ã¥°¥»¥ì¥ó¥È¡Êeggcellent¡Ë¡É¤ÊÈ¯¸«¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£Íñ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤ó´Ý¤ÎÍñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Í¡£¥°¥°¤Ã¤¿¤é10²¯¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ÎÎ¨¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¡£¡×
¡ÖºÇ¸å¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿´Ý¤¤Íñ¤Ï¡¢1400¹ë¥É¥ë¡ÊÌó13Ëü6000±ß¡Ë°Ê¾å¤â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤è¡ª¡×
¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿´°àú¤Ë´Ý¤¤Íñ¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¦¡¼¥ë¥ï¡¼¥¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±Ñ¸ì¡È¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡Êexcellent¡Ë¡É¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡È¥¨¥Ã¥°¥»¥ì¥ó¥È¡É¤ÊÈ¯¸«¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¡¥ª¡ª¡¡1400¹ë¥É¥ë°Ê¾åÊ§¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¡£¡×
¡Ö´Ý¤¤Íñ¤òÇã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¤è¡ª¡×
¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤è¡£Âç¤¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÍñ¤Ê¤Î¡©¡×
¡ÖÃã¿§¤¤Âîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö10²¯¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÏÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Í¡£¡×
¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¡¡¤³¤ÎÁ°´Ý¤¤Íñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤è¡£¼¡²ó¤ÏÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¤Í¡£¡×
¤Ê¤ªÄÁ¤·¤¤Íñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤¬º£Ç¯1·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿4¸Ä¤ÎÍñ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3¸Ä¤¬Æó²«Íñ¡¢1¸Ä¤Ï»Í²«Íñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æó²«Íñ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌó1000Ê¬¤Î1¡¢»Í²«Íñ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï110²¯Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤À¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Íñ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎÆîÅì¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÅç¤ËÀ¸Â©¤·¡¢17À¤µªº¢¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂç¤ÎÄ»¡Ö¥¨¥Ô¥ª¥ë¥Ë¥¹¡×¤Î²½ÀÐ²½¤·¤¿Íñ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹·ÂÌó30¥»¥ó¥Á¡¢Ã»·ÂÌó21¥»¥ó¥Á¤È·ÜÍñ¤Î100ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢2013Ç¯4·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶¥Çä²ñ¼Ò¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìó6Ëü6700¥Ý¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1ÀéËü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡Ø9News¡¡2023Ç¯6·î16ÆüÉÕ¡Ö¡ÆOne-in-a-billion¡Ç: Perfectly round egg discovered at Aussie supermarket¡×¡ÊInstagram¡Ë¡Ù¡ØGlobal News¡¡2013Ç¯3·î28ÆüÉÕ¡ÖLondon auction house puts massive elephant bird egg up for sale¡×¡ÊCP Photo¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë