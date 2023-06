南米コロンビア、アマゾンの密林地帯で40日間生存し、奇跡の生還を果たした4人の子供たち。今月9日に発見されるまでの行動が次々と明らかになる中、一緒に小型機に乗っていた母親が4日間生きていたこと、4人は救助隊が近くまで迫っていることを知りながら、怯えて身を隠していたことなどが伝えられた。英紙『The Guardian』などが報じた。

コロンビアの密林地帯で先月1日、7人が乗った小型機が墜落した事故で、4児の母マグダレーナ・ムクトゥイさん(Magdalena Mucutuy、33)が重傷を負いながらも約4日間、生存していたことが明らかになった。

救出された4人うちの2人の子の父マヌエル・ラノクエさん(Manuel Ranoque)によると、マグダレーナさんは墜落後の4日間は生きていて、亡くなる前に子供たちにこう伝えたという。

「もう(ここを離れて)行きなさい。そしてあなたたちの父を見つけるの。私があなたたちを愛したように、彼もあなたたちを愛してくれるでしょうから。」

なおマヌエルさんは、左翼ゲリラ・コロンビア革命軍(FARC)の残党から脅迫を受けており、事故当時、家族とは一緒に住んでいなかった。そして先月1日、マグダレーナさんが子供たちを連れて、マヌエルさんに会いに行く途中で事故が起きていた。

4人の救助活動を統括した軍のペドロ・サンチェス氏(Pedro Sánchez)によると、4人の子供たちが発見されたのは墜落現場から約5キロ離れた場所で、救助隊はそこから20〜50メートル以内の区域を2度ほど捜索していたものの4人を見つけることができなかったという。

子供たちの大叔父フィデンシオ・ヴァレンシアさん(Fidenxio Valencia)は、4人が40日間も見つからなかった理由について、「子供たちは怯え、救助隊から身を隠していたためだろう」と推測する。

実は子供たちの捜索が続けられる中、軍のヘリコプターがジャングル上空から食料の入った箱を投下したり、祖母の声で「救助隊が見つけやすいように、一定の場所から動かないように」とスピーカーを通して呼びかけていた。また救助犬も投入されていたもののこれらの行為が、逆に子供たちを恐がらせてしまったようだ。

「子供たちは密林で犬の鳴き声を聞き、恐怖に震えていた。そして鳴き声が聞こえると木の陰に隠れ、逃げていた」と明かすフィデンシオさん。さらにコロンビアのメディア『El Tiempo』のジャーナリストであるアリシア・メンデスさん(Alicia Méndez)は「子供たちには、祖母のメッセージが届いていた」と語り、こう続けた。

「彼らはスピーカーから流れる祖母の声を聞いて怖くなり、救助隊が近づくたび、見つからないように森の中に隠れたようだ。」

アリシアさんは「私たちには、小さなあの子たちが当時、何を考えていたのかは分からない」と述べているが、父親がFARCの残党から脅迫を受けていたことから、「子供たちは制服を着た救助隊を見て恐怖に震えていたのではないか」と指摘する声もあがっているという。

それでもフィデンシオさんは「4人が生きていたことを非常に嬉しく思う」と笑顔を見せ、次のように語った。

「アマゾンの密林で40日を過ごし、無事生還できたのは、13歳のレスリー(Lesly)のおかげ。あの子が9歳、4歳、生後11か月のきょうだいを守り、どの植物に毒があるのか、何を食べたらいいのかなどアマゾンで生き抜く知識を身につけていたことで命が救われたんだ。」

ちなみに先住民「ウイトト族」であるレスリーさんは、アマゾンの森で生き抜く知恵を家族から受け継ぎ、墜落直後は小型機に積んであったキャッサバ粉を分け合って食べ、それがなくなると種や果物を口にしたという。

画像は『New York Post 2023年6月11日付「Mom of miracle Amazon kids survived crash for 4 days but told them to leave her to save themselves」(OPIAC)(AP)(SEMANA)』のスクリーンショット