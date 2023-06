結婚式で誓いの言葉を交わしたばかりの新郎が、携帯電話でメッセージを送りながらバージンロードを歩く姿が捉えられ、非難が殺到している。動画はSNSに投稿されて拡散し、「婚姻の取消しをすべき」「あまりにも無礼」といったコメントが相次いだ。豪ニュースメディア『news.com.au』などが伝えた。

「心ここにあらず」という言葉があるが、人生の大切な節目である結婚式でバージンロードを歩く新郎が携帯電話に夢中というのはいかがなものだろうか。

今月3日にTwitterユーザー「Mahuntsu」さんが投稿した動画は、そんな新郎の姿を捉えて拡散し、これまでの表示回数が4300万回を超えた。

動画は、結婚式を挙げたばかりのカップルがバージンロードを歩き、教会をあとにする姿を映し出したもので、TikTokユーザーの「@CynthiaUmunze」さんが最初に投稿(現在は削除)したものがシェアされ、拡散した。

人々が注目したのは、右手で新婦の手を握りつつ、左手に持った携帯電話に夢中の新郎で、参列者には目もくれずメッセージを入力している。

一方の新婦は、バージンロードの両脇に立つ参列者に笑顔で挨拶をかわしており、全身からは幸せのオーラが溢れている。

そして教会の出口までやってきたカップルは、一度目を合わせて会話を交わすも、新郎は再び携帯電話に視線を移し、動画はここで終わっている。

なおこの動画には、3200件を超える次のようなリツイートが寄せられた。

「新郎の態度は、新婦に対してだけでなく、参列者に対しても失礼極まりない。」

「これでは将来が思いやられる。」

「婚姻の取消しをすべきよ。」

「まだ結婚生活は始まってもいないのに…。もう終わりね。」

「新婦は出口で新郎に文句を言っていたのでは? 怒っているように見えるもの。」

「怒っているのは私も同じよ! これはないわよね。」

「新郎はどんな言い訳をしたって無駄よ。大切なのは結婚式なんだから!」

「いったい誰に、何のメッセージを送っているわけ? あの場で送らなければいけなかったの? そんな必要なんて全くないでしょう。」

「このカップルにはあの後、ひと騒動あったかもしれないね。」

「信じられない!」

「新郎はいい奴そうに見えるけどな。」

「1分足らずの動画であのカップルの何が分かるというの?」

「分かるわよ! 結婚式よ! 私があの新婦だったら、怒りで震えているわよ。」

「最悪!」

「悲しいくらいよ。」

ちなみに今年2月には中国で、携帯電話を取り上げられた息子が父親を肉切り包丁で脅す姿が捉えられていた。父親は教師に「ゲームに夢中で宿題をやっていない」と注意されていたという。

画像は『Mahuntsu 2023年6月3日付Twitter「My body is here with you, but my mind is outside of town」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)