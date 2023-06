ニュージーランドのピザチェーン店が、死後に決済できるという風変わりなサービスを発表した。同国では物価が高騰しており、多くの人々がその影響を受けている。今回の企画には「悪魔に魂を売り渡すようなものだ」といった世間の声があがっており、物議を醸しているようだ。ニュージーランドのニュースメディア『Newshub』などが伝えた。

ニュージーランドを拠点としてオーストラリアやインド、韓国などにも進出しているピザチェーン店「Hell Pizza」が5月25日、「AfterLife Pay」というユニークな支払方法のサービスを開始した。このサービスは、商品を先に受け取って後で代金を支払う「後払い決済」の一種と言えるが、「死後」に支払いをするという点で物議を醸している。

AfterLife Payへの申し込みは、ニュージーランド在住の18歳以上であれば誰でも可能で、応募者の中から抽選で666名が選ばれる。この「666」という数字は悪魔を暗示するものあり、明らかに企画の意図がうかがえる。

Hell Pizzaによると、AfterLife Payの契約には法的拘束力を持ち、死亡時にピザの代金を遺贈によって支払うという契約書に署名する必要がある。なお金利や手数料は発生しないという。

Hell Pizzaの社長であるベン・カミング氏(Benn Cumming)によると、「今買って、あとで支払う」を意味する「BNPL(Buy Now, Pay Later)」を取り扱う業者から相談を受けたことで誕生したそうだ。

BNPLは「後払いシステム」として欧米を中心に世界に展開されている。利用者が商品を購入する際、BNPL事業者が店舗への支払いを立て替え、その後はBNPL事業者から利用者に商品購入の請求書が届き、コンビニなどで支払いが行われる仕組みだ。つまり現金を用意する必要がなくても買い物が可能になる。

カミング氏は「ピザは人生においてシンプルな喜びの一つであり、AfterLife Payはお客様が銀行に預金することなく、ピザを食べることを可能にします」と、そのメリットを述べている。

ニュージーランドでは物価高騰の影響もあり、多くの人が日用品を購入する際にBNPLを利用する機会が増えているという。BNPLは最小限の信用調査しか行われないため、資金繰りに苦しむ人々が借金をする際に利用することが多い。カミング氏もこのような状況を懸念しており、「私たちのようなファストフード店がご馳走扱いされて、人々がBNPLを選択しなければならない事態は、あまりにも度を越している」と話した。

ニュージーランドでは、今年4月の食品価格が2022年と比較して12.5%上昇した。消費者の保護と情報提供のために幅広い活動を行う組織『Consumer NZ』によると、ニュージーランド人の25%強がBNPLのアカウントを所有しており、BNPLユーザーの25%が食料品や請求書、燃料などの必需品に対して借金を重ねているという。

ビジネスや政治経済に関する情報を発信する豪ニュースサイト『BusinessDesk』の編集者であるフランシス・クック氏(Frances Cook)によると、BNPLのサービスは経済的に困窮している人々の利用が多いそうだ。クック氏は「家族を養うのに苦労している人々が食料品を購入するためにBNPLを利用する姿は、本当に悲しい時代の表れです」と述べている。

しかし金利がなく手軽に利用できるBNPLには、支払いが滞った場合に莫大な手数料が発生する。クック氏は、延滞料についての情報が利用者に十分に周知されていないことを危惧しており、「ニュージーランドではBNPLサービスに対する規制がほとんどない奇妙な状況にある」と批判した。

ところでHell Pizzaが奇抜な企画を打ち出したのは、今回が初めてではない。2014年のイースター休暇中には、イースターのシンボルである「ウサギ」の皮を550枚使用した巨大看板でウサギの肉を使った「ウサギピザ」を宣伝し、「気持ちが悪い」「悪趣味だ」など批判の声が殺到した。

Hell Pizzaでは、今回の新サービスをFacebookでも公表したが、ユーザーからは「悪魔に魂を売り渡すようなものだ」、「最近の生活費は本当に手に負えなくなっている!」、「遺言書があることを前提にしているが、ほとんどの人はそれを書いていないでしょうし、お金を払って書いてもらわなければならないなど事務的なことが大変でしょう」といったコメントがあがっている。

画像は『Hell Pizza 2023年5月29日付Facebook「We’re trialling a new form of payment...」、2014年4月11日付Facebook「A note on our billboard.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 H.R.)