91mobilesが、Google pixel 8 Proには体温計が搭載されるとし、測定方法を説明した画像を掲載しました。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. Google Pixel 8 Proには体温計が搭載されるとし、測定方法を説明した画像を掲載。

2. 非接触型体温計と同じ機構を搭載する模様。

3. 動画はYOUTUBEに投稿されたが、その後動画は削除されている。

Google Pixel 8 Proのリアカメラ部のLEDフラッシュの下には赤外線温度センサーが搭載され、体温を測定可能になる見通しです。



この体温測定方式は、汎用の非接触型体温計と同じ機構と91mobilesは説明しています。







Google Pixel 8 Proで体温を測定する際は、赤外線温度センサーを額に近づけます。







その後、体温測定開始ボタンをタップします。







体温を測定する際は、Google Pixel 8 Proの赤外線温度センサーをユーザーの「こめかみ」に向けます。







体温測定が完了すると、Google Pixel 8 Proが振動して通知します。



Google Pixel 8 Proで体温を測定する方法を説明した動画は、Kuba Wojciechowski氏(@Za_Raczke)によりYouTubeに投稿されましたが、その後、動画は削除されています。



削除された動画がTwitterに転載されていますので、下記にてご確認下さい。



Here’s our first live look at the Google Pixel 8 Pro!

Kuba Wojciechowski has leaked a real life video showcasing Google Pixel 8 Pro with the new thermometer feature.

91mobiles pic.twitter.com/XY8gyCB62U

— Ken Is Nerdy *_* || YOUTUBER || (@Ken_is_nerdy) May 18, 2023