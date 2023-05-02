¡Ö¸ýÏÀ¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÇ®Åò¸í¤Ã¤Æ¤«¤±¤¿¡×Íá¼¼¤ÇÅ®¤ì»àË´¤·¤¿¸òºÝÃËÀ¤Î¾åÈ¾¿È¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤ÉÈ½ÌÀ
Âçºå»Ô¤ÇÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë29ºÐ¤Î½÷¤¬¡¢Ç®Åò¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¾åÈ¾¿È¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦Ã«¸ýÅí²ÖÍÆµ¿¼Ô(29)¤Ï¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ë¡¢Ç®Åò¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¤éÄÌÊó¤·¡¢¡ÖÃËÀ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÇ®Åò¤ò¸í¤Ã¤Æ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢ÍáÁå¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÅ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¡¢ÇØÃæ¤äÊ¢Éô¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃËÀ¤ËÂçÎÌ¤ÎÇ®Åò¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤¨¡¢ÍáÁå¤ÇÅ®¤ì¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£