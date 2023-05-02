¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¡ª¡ÈÃæ¹ñNO.1¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÉÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÈÉñÂæ°§»¢¤Ø
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê29¡Ë¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¼¡¼¡£5·î19Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Ç±Ç²èº×¡ØÃÝÆâÎ¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½éÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØºÆ²ñÄ¹¹¾¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÃÝÆâÎ¼´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢WeiboÎ¹¹Ô´ØÏ¢¤Ç1°Ì¤Ë¤âµ±¤¯¡ÈÃæ¹ñÁ´ÅÚ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¡£ÁíSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬628Ëü¿Í¡ÊWeibo¡¦522Ëü¿Í¡¢Ùµ²»¡¦70Ëü¿Í¤Ê¤É¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É´Þ¤á¤ë¤È1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏNewsweek¤Î¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤ä¡ØÌ¤ÍèÀ¤µª¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ù¡¢NHK¤Î¡ØÀ¤³¦°ä»º¡Ù¤ä¡ØÄ¹¹¾ Å·¤ÈÃÏ¤ÎÂçµª¹Ô¡Ù¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¡¢2007Ç¯¤ËÂè45²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£13Ç¯¤ËÃæ¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤ÈÃæ¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜ¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤É200¿Í¶á¤¯¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç2015Ç¯¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼µª¹ÔÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬¤³¤³¤Ë½»¤àÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢ Weibo¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½½ÂçÎ¹¹ÔÈÖÁÈ¾Þ¡×¤ò5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£Áí»ëÄ°²ó¿ô¤Ï6²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¤ÏÂç²Ï¡¦Ä¹¹¾6300¥¥í¤ò2Ç¯¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡ØºÆ²ñÄ¹¹¾¡Ù¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÉð´Á¤òÆÈ¼«¼èºà¤·¤¿¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢Éð´Á¡Ù¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ØÂçÎÃ»³¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤100ÌÌÁê¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤Ê¤«¾®Åç¤Ï¡ØºÆ²ñÄ¹¹¾¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏËÜ»ï¤Ç¾®Åç¤ÎÃæ¹ñÎ±³Ø¤¬2023Ç¯9·î°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤È¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤È¾®Åç¤¬»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£