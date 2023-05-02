¡ÚAmazon¡ÛiPad¤äApple Watch¤Ê¤É¡¢AppleÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç27%¥ª¥Õ¤Ë

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iPad

2021 Apple 10.2¥¤¥ó¥ÁiPad¡Ê64GB¡Ë



2021 Apple 10.2¥¤¥ó¥ÁiPad (Wi-Fi, 64GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
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49,800±ß ¢ª 44,800±ß¡Ê10%¥ª¥Õ¡Ë
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2021 Apple iPad mini¡Ê256GB¡Ë



2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
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102,800±ß ¢ª 95,100±ß¡Ê7%¥ª¥Õ¡Ë
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2022 Apple iPad Air Âè5À¤Âå¡Ê64GB¡Ë



2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È (Âè5À¤Âå)
2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È (Âè5À¤Âå)

92,800±ß ¢ª 85,100±ß¡Ê8%¥ª¥Õ¡Ë
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AirPods

Apple AirPods¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë



Apple AirPods¡ÊÂè3À¤Âå¡ËLightning¥±¡¼¥¹ÉÕ¤­
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Apple Watch

Apple Watch SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë


Apple Watch Series 8¡ÊGPS¥â¥Ç¥ë¡Ë


Apple Watch Nike Series 7¡ÊGPS + Cellular¥â¥Ç¥ë¡Ë


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Apple AirTag
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Apple Pencil(Âè2À¤Âå)
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Apple Magic Trackpad
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Apple MagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯
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