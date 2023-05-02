¡ÚAmazon¡ÛiPad¤äApple Watch¤Ê¤É¡¢AppleÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç27%¥ª¥Õ¤Ë

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iPad
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2021 Apple iPad mini¡Ê256GB¡Ë
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2022 Apple iPad Air Âè5À¤Âå¡Ê64GB¡Ë
92,800±ß ¢ª 85,100±ß¡Ê8%¥ª¥Õ¡Ë
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Apple Watch SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë
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Apple Watch Nike Series 7¡ÊGPS + Cellular¥â¥Ç¥ë¡Ë
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