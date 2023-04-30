·î¼ý18Ëü±ß¡¦Åìµþºß½»¤Î30ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡Ö¿©»ö¤Ï1Æü1¿©¡×¤Îº¤µç¡ÄÀ¸³èÊÝ¸î¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©
¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¡£À¸³è¤¬º¤µç¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤¬ÄãÄÂ¶â¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤Êì»ÒÀ¤ÂÓ¡£À¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³ºº¤ÏÄÌ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·î¼ý18Ëü±ß¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¡ÖÊª²Á¹â¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼
¡¼¡¼Êë¤é¤·¤Ï¤â¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤ë
Æâ³ÕÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯2·îÄ´ºº¤Ç¡¢Ìó6³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤ÎÊë¤é¤·¸þ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¡Ê¡Ö°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡Ö¤ä¤ä°¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¹ç·×¡Ë¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÊª²Á¾å¾º¡£¡Ö1Ç¯¸å¡¢Êª²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡Ê¡Ö¾å¾º¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¾å¾º¤¹¤ë¡×¡Ë¡×¤È¡¢9³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬²óÅú¤·¡¢Êª²Á¹âÆ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤â¤¬³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄãÄÂ¶â¤Î¿Í¤Û¤É¡¢À¸³è¶ì¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿©»ö¤Ï1Æü1¿©¤Ç²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íÎ¥Æý¿©¤«¤éÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È¡¢1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ö¡¢Åìµþºß½»30ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£·ëº§À¸³è¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬¤¢¤ê2Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÇËÃ¾¡£ÍÜ°éÈñ¤Ï¤â¤é¤¨¤º¡¢·î18Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¿Æ»Ò2¿Í¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢µíÆý¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ
ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ÏÂçÂÇ·â¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯3·î¡¢µíÆý¡Ê»æÍÆ´ïÆþ¤ê¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï232±ß¡£ºòÇ¯10·î¤Ï213±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤ÇµÞ·ã¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¡¢¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿©»öÂå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ3Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓÅùÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¡ÊÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ¿Í°÷¡¢3.18¿Í¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç272Ëü±ß¡£¤½¤Î¤¦¤Á¶ÐÌ³Àè¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤Ï236Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï200Ëü±ß¡£Ã±½ã·×»»¡¢·î¡¹16Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¼ê¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È13Ëü±ßÄøÅÙ¤¬¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³èÈñ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¶â³Û¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÍÜ°éÈñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ3Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓÅùÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¤ÇÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌóÈ¾¿ô¡£»Ä¤ê¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë»ÙÊ§¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×Åù¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢4¡Á5³ä¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£À¸³è¶ì¤Î¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍÜ°éÈñ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·î¼ý18Ëü±ß¤ÎÊì»Ò¡ÄÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
À¸³èº¤µç¼Ô¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìµþÅÔ23¶è¤ÎÊì»ÒÀ¤ÂÓ¡Ê0¡Á2ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò1¿Í¡Ë¤ÎºÇÄãÀ¸³èÈñ¤Ï15Ëü6,210±ß¡ÊÀ¸³èÉÞ½õ´ð½à³Û:7Ëü3,520±ß¡¢Êì»Ò²Ã»»¡§1Ëü8,800±ß¡¢»ùÆ¸ÍÜ°é²Ã»»¡§1Ëü0,190±ß¡¢½»ÂðÉÞ½õ´ð½à³Û¡§5Ëü3,700±ß¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î·î¼ý¤Ï18Ëü±ß¡¢¼ê¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È14Ëü5,000±ßÄøÅÙ¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤Î³èÍÑ¤ä¸å½Ò¤¹¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îº¹³ÛÊ¬¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±çºö¡¢5Áª
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Íê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼êÅöÅù¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»ùÆ¸¼êÅö
Êì»Ò¡ÊÉã»Ò¡Ë²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¡Ê0ºÐ¡Á15ºÐ¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ëÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ç¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¡Ë¤Ë¹ñ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¼êÅö¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï°ìÎ§·î1Ëü5,000±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î½êÆÀ¤¬Ìó960Ëü±ß¤ò±Û¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤Î»Ùµë³Û¤Ï5,000±ß¤Ç¤¹¡£
¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö
Êì»Ò¡ÊÉã»Ò¡Ë²ÈÄí¤Î¡¢0ºÐ¡Á18ºÐ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¡£½êÆÀ¤äÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ùµë¶èÊ¬¤Ï¡ÖÁ´³Û»Ùµë¡×¡Ö°ìÉô»Ùµë¡×¡ÖÉÔ»Ùµë¡×¤Î3¶èÊ¬¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Á´³Û»Ùµë¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð·î4Ëü3,160±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£Êì»Ò²ÈÄí¤Î½»Âð¼êÅö
»Ô¶èÄ®Â¼ÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¤Ç¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î5,000¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»Ùµë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤°åÎÅÈñ»Ù±çÀ©ÅÙ
Êì»Ò¡ÊÉã»Ò¡Ë²ÈÄí¤Ç¡¢0ºÐ¡Á18ºÐ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝ¸±°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Î°ìÉô¤ò»Ô¶èÄ®Â¼¤¬½õÀ®¡£ÆâÍÆ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»ùÆ¸°éÀ®¼êÅö
18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÉÞÍÜ¤¹¤ëÊì»Ò²ÈÄí¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤·î1Ëü3,500±ß¤ò»Ùµë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤¬¸ÂÅÙ³Û°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ü¤·¤¤¾ò·ïÅù¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤Þ¤¿¼êÅö¤ä½õÀ®¶â¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö²ÉÉØ¹µ½ü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ºÌÈ¤ä³ä°ú¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤ÎÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£