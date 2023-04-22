¥È¥¤¥ì¤ÎÀµ²ò¡Ö¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹or¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡©Î¾Êý¤ò2Ç¯´Ö»È¤Ã¤ÆÄË´¶¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È
¥È¥¤¥ì¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤«¡£²È¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¡¢ÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Ç¹âµ¤Ì©¹âÃÇÇ®½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿Æü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë1³¬¤Ï¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¡¢2³¬¤Ï¤¢¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÌµ¤è¤ê¡¢ÁÝ½ü¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òÄË´¶¡£¾Ü¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
É®¼Ô¤ÏºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¡Ê9ºÐ¤È6ºÐ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£²È¤Å¤¯¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡¢28¼Ò¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¸«³Ø¡£2Ç¯Á°¤ËÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Ç¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Å¤¯¤ê¤ÇÇº¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÈ÷¤Ç¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤«¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¥¿¥ó¥¯Ê¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¹¤¯»È¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤ë¤È¡¢5Ëü±ß¤Û¤Éº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤À¤È¥¿¥ó¥¯¤«¤é½Ð¤ë¿å¤ò¼êÀö¤¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤À¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ç¼êÀö¤¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
Çº¤ó¤À·ë²Ì1³¬¤Ï¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¡¢2³¬¤Ï¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤òºÎÍÑ
Çº¤ó¤ÀËö¡¢1³¬¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬1³¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÍèµÒÍÑ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¤¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¤Û¤Ü²ÈÂ²¤·¤«»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤2³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1³¬¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¢¥é¥¦¡¼¥Î¡¢2³¬¤Ï¥ê¥¯¥·¥ë¤Î¥Ù¡¼¥·¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤È¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¿¤Æ¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë1³¬¤Î¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥¿¥ó¥¯¤ÎÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¹¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤ï¤¬²È¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¹¤µ¤Ï1³¬¤â2³¬¤â±ü¹Ô¤170Ñ¡¢²£Éý80Ñ¤ÇÆ±¤¸¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¡£¤ï¤¬²È¤Î1³¬¥È¥¤¥ìÆâ¤Î¼êÀö¤¤¤Ï¡¢ÊÉÂ¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¥¦¥ëÉôÊ¬¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾²¤Ë¿å¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¼êÀö¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¾¯¤·»È¤¤¤Å¤é¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥ó¥¯¤¢¤ê¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ÈÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
1³¬¤Ç¤À¤ì¤«¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬2³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìëµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë»È¤¦ÄøÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âÁÝ½ü¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬Âç»ö
¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÈ÷Áª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤äÁÝ½ü¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¡¢Î®¤·¤¿¤¢¤È¤ËË¢¤¬¤¿¤Þ¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àö¾ô¤È¼¡¤Ë»È¤¦¿Í¤ÎÄ·¤ÍËÉ»ß¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¾ï¤ËÊØ´ï¤ÎÃæ¤ËË¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®ÊØ¤¬Ä·¤Í¤Ë¤¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊØ´ïÉôÊ¬¤Ë·Ñ¤®ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ö¤Ë±ø¤ì¤¬Æþ¤ê¹þ¤Þ¤ºÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢2³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡£
ÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÊØºÂÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÁÝ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÁÝ½ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ö¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÁÝ½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤ÆÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë2Ç¯´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ëÏÀ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÌµ¤è¤ê¡¢ÊØ´ï¤ËË¢¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯µ¡Ç½¤¬¤¢¤Ã¤Æ±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤«¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÊý¤¬É®¼Ô¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥È¥¤¥ìÀßÈ÷¤òÁª¤ÖºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£