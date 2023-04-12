µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡ÖÁþ¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×²È½ÐÉã¤È¤Î°¦Áþ16Ç¯
4·î3Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ê37¡Ë¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ø½ã¾ð¤¤é¤ê¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢µÜ粼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¡£¥É¥é¥Þ¥¬¥¤¥É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÄ«¥É¥é¤Î¸ì¤ê¤È»Ç¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤ò³«¤¯¤È¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø½ã¾ð¤¤é¤ê¡Ù¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ä¡ØÆÆÉ±¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Õ
¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÔÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤¬¾è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ
¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿µÜ粼¡£
¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËêÌîËüÂÀÏº¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤ÏÉã¿Æ¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«°é¤Ä¡£
·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢µÜ粼¤Ï¤½¤ó¤ÊËüÂÀÏº¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ø½ã¾ð¤¤é¤ê¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾¸å¤Î07Ç¯¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤Ç¹â²¬ÁóÍ¤¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤³¤í¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µÜ粼¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖµÜ粼¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊì¿Æ¤Î°Õ¸þ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Êì¿Æ¤ÏÌ¼¤ò·ÝÇ½³¦¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤áËÛÁö¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢É×ÉØ´Ö¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
µÜ粼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÍýÁÛ¤Î½÷À¤ÏÊì¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·»¤äËå¤È¤âÈó¾ï¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
µÜ粼¤ÏÉã¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÜ粼¤Ï11Ç¯¤Ë¹â²¬¤ÈÎ¥º§¡£17Ç¯¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê42¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÄí¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö½Ð»º°Ê¹ß¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡¢°é»ùºÇÍ¥Àè¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¿¼¤¤³Î¼¹¤Î¤¢¤Ã¤¿Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î¸òÎ®¤¬Éü³è¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜ粼¤µ¤ó¼«¿È¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÉã¤ò¤â¤¦Áþ¤Þ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
22Ç¯10·î¡¢µÜ粼¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Éã¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·Ý¿Í¤ÏÉã¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Ï·¤¤¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µÜ粼¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÁþ¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Õ¡Ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×22Ç¯10·î22ÆüÇÛ¿®¡Ë
Éã¤Î½ÐËÛ¤«¤é16Ç¯¡£Áþ¤·¤ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Èµö¤¹¡É¶ÃÏ¤Ë»ê¤Ã¤¿µÜ粼¤¬¡¢Ä«¤Î15Ê¬¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡¼¡¼¡£