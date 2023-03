ロッテリアにて開催されている、TVアニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーション企画。

コラボ企画の第2弾として「鬼滅の刃 ごはんバーガー 鬼オンセット」3種が期間限定で販売されます☆

ロッテリア「鬼滅の刃 ごはんバーガー 鬼オンセット」

発売日:2023年4月7日(金)

販売店舗:全国のロッテリア

※さいたまスーパーアリーナ店、八景島シーサイドオアシス FS 店、ZOZO マリンスタジアム店を除く

ロッテリアでは、TVアニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした親子で楽しめるお子さん向けメニュー「いまもむかしも♪ ひだまりキッズセット」販売中。

今回、TVアニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーション企画第2弾として、「鬼滅の刃 ごはんバーガー鬼オンセット」が数量限定で販売されます。

「鬼滅の刃 ごはんバーガー 鬼オンセット」の対象になるのは、国産米 100%のライスバンズを使用した「てりやきごはんバーガー」「エビ ごはんバーガー」「絶品チーズ ごはんバーガー」の3種。

各単品に、TVアニメ「鬼滅の刃」にちなんだ「鬼(オニ)オンフライ(3個入り)」と「ドリンク M」がセットになっています。

「ごはんバーガー」は、主人公の「竈門炭治郎」と、妹の「竈門禰󠄀豆子」がデザインされたオリジナル包装紙で提供。

さらに、「鬼滅の刃」キャラクターなどの ufotable描き下ろしイラストがデザインされたロッテリア限定オリジナルシールも付けてご用意されます。

てりやき ごはんバーガー 鬼オンセット

価格:950円(税込)

セット内容:てりやき ごはんバーガー、オニオンフライ(3個入り)、ドリンク M、オリジナルシール 1種

ハンバーグパティにロッテリアオリジナル「特製てりやきソース」とマヨソースを合わせ、レタス、スライスオニオン、マスタード、パリッと食感の焼き海苔とともにライスバンズで挟んだ「てりやき ごはんバーガー」

竈門炭治郎、竈門禰󠄀豆子がデザインされたオリジナル包装紙で提供されます。

エビ ごはんバーガー 鬼オンセット

価格:990円(税込)

セット内容:エビ ごはんバーガー、オニオンフライ(3個入り)、ドリンク M、オリジナルシール 1 種

プリプリ食感が特長のバナメイエビを使用した「エビ ごはんバーガー」

約12ミリの粗めに挽いたパン粉でサクサク食感に仕上げたエビパティの上に、特製タルタルソースとシャキシャキキャベツを、下に特製てりやきソース、マスタードを合わせ、ライスバンズとパリッと食感の焼き海苔でサンドしてあります。

絶品チーズ ごはんバーガー 鬼オンセット

価格:990円(税込)

セット内容:絶品チーズ ごはんバーガー、オニオンフライ(3個入り)、ドリンク M、オリジナルシール 1種

最大約8ミリ の牛粗挽き肉を塩・胡椒・オレガノでシンプルに味付けした「絶品チーズ ごはんバーガー」

とろける2種類のナチュラルチーズ(ゴーダ、レッドチェダー)をのせてジューシーに焼き上げた絶品チーズハンバーグパティの上にマヨソース、下に特製てりやきソース、マスタードを合わせたライスバーガーです。

ロッテリア限定オリジナルシール

「鬼滅の刃 ごはんバーガー 鬼オンセット」を注文された方に、ロッテリアのメニューとTVアニメ「鬼滅の刃」キャラクターの ufotable 描き下ろしイラストがデザインされたシールをプレゼント。

「竈門炭治郎」「竈門禰󠄀豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」の「絆」デザインと、

「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」の「柱」デザインのいずれかから1枚が選べます。

※なくなり次第終了

ロッテリア×「鬼滅の刃」 コラボレーション企画第2弾のメニューが期間限定で仲間入り。

全国のロッテリア店舗にて2023年4月7日より販売が開始される「鬼滅の刃 ごはんバーガー 鬼オンセット」の紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

