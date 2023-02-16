¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¡Îø¿Í¥ê¥Á¤òàÅð¿Í°·¤¤á¤Ç¶¦±é¼Ô¥É¥ó°ú¤¡¡GACKT¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÈà½÷¤Î¥ê¥Á¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥ê¥Á¤òàÅð¿Í°·¤¤á¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾ðÊó¥¿¥ì¥³¥ßÌò¤Î¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Á¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤ªÇñ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºÍâÄ«£¶»þ¤Ëµ¢¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òË½Ïª¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥ê¥Á¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¡Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ë¤¤¤Ó¤¤«¤¤¤Æ¿²¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«£´»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤À¤·¤Æ¡¢£¶»þ¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë²È½Ð¤ë¤è¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±½Ð¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£°£°¡Ê¡ó¡Ë¤Ç¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿äÍý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌë¤ÎÈëÌ©Æ»¶ñ¡×¤¬¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤Îà¶¡½Òá¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Öº£¡¢ÅÇ¤¤¤¿¤ä¤ó¡£¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Êª¤â¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥ê¥Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÄ«£¶»þ°Ê¹ß¤â¥ê¥Á¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÉô²°Êª¿§¤·¤¿¤ê¤È¤«¤ª¶â¤È¤«¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Æ¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¡¢¥ê¥Á¤Î¡Ö¤·¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ë¤Ï£Í£Ã¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¡ÖÃ¯¤¬µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¶âÈ´¤¯¤Í¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¶¦±é¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤«¤é¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¤Î¤Î¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£