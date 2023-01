南アフリカ共和国西ケープ州のビーチで今月4日、子アザラシが海水浴に来ていた男児と女性を襲う事故が発生した。滅多に人を襲うことがないと言われるアザラシにいったい何が起きたのか? 怒りに満ちた子アザラシの衝撃的な映像とともに『The Citizen』などが伝えた。

事故が起きたのは西ケープ州ケープタウン郊外のクリフトン・フォース・ビーチ(Clifton 4th Beach)で、最初に子アザラシに襲われたのは波打ち際で遊んでいた小学生低学年ほどの男児だった。

当時の動画では砂浜から海の中に入っていく子アザラシが映し出され、背後から女性が「ああ〜、キュート!」と呟く声が聞こえてくる。

ところが数秒後、子アザラシは浅瀬を横切るように泳ぎだし、男性が「水から上がって!」と叫んだ直後、波打ち際で遊んでいた男児に背後から襲い掛かった。

子アザラシは逃げて浅瀬に倒れ込んでしまった男児を執拗に追いかけており、駆け付けた男性らと揉み合いになり何度も叩かれているが攻撃を止めない。

周りで悲鳴が上がる中、男児が海から引き上げられたのは襲撃から15秒ほど経ってからで、ライフガードが笛を吹き、人々に海から上がるよう警告した。

しかし泳ぎ出した子アザラシの怒りモードは続き、岸から5メートルほど離れた場所で遊泳中だったルールー・テイラーさん(Loulou Taylor)を背後から襲撃、辺りにはルールーさんの叫び声が響き渡った。

子アザラシはその後、ルールーさんの救助に駆け付けた男性に尻尾とヒレを掴まれてもがいていたが、宙に放り投げられると海の中に姿を消した。

一方で男性ら数名に救われたルールーさんは、手指など6か所を噛まれており、救急外来で抗生物質を処方されて傷の手当てを受けた。ルールーさんはテレビシリーズ『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星』などへの出演で知られるアメリカの女優で、事故後はInstagramで自分を救助してくれた人々に感謝し、このところアザラシによる襲撃が急増している原因についてこのように綴った。

「アザラシが攻撃的になったのは、神経毒を放出する藻類が大量発生したことが引き金だろう。そして藻類の大量発生の原因は地球温暖化や水の汚染である可能性が高い。」

しかしながらハウトベイ・アザラシ・レスキューセンターのマーケティングディレクター、デューン・スペンス=ロス氏(Dune Spence-Ross)はニュースメディア『News24』に、「男児を襲う前、あのアザラシは大勢の人々に囲まれストレスに晒されていた。動画では、アザラシが人々にハラスメント(嫌がらせ)を受ける場面が映し出されていないだけ。あのようなストレス下ではどんな捕食者であっても同じような行動を取るだろう」と明かし、次のように述べた。

「海水浴客らはラッキーだった。映像から判断すると、あのアザラシは生後12か月ほどで体重はせいぜい10キロほどだからだ。もしあれが成体だったら、ニュースの見出しは全く違ったものになっていただろう。」

ちなみにこのニュースには「アザラシが怒っているのは明らか。誰かが怒らせるようなことをしたのだろう」「アザラシの行動は尋常ではない」「最後に男性がアザラシを海に放り投げるシーンは衝撃的。人間は愚かだよ」「とにかくみんな無事でよかった」「海は人間のものではない。アザラシの生息地だ」「野生動物には近づくなということだよ」といった感想が寄せられている。

画像は『Yahoo News Australia 2023年1月5日付「Boy, woman attacked by seal at popular beach: ‘Oh my God’」(Source: @thesicilianwifey / TikTok)』『New York Post 2023年1月5日付「Actress bitten 6 times by seal in front of horrified onlookers: ‘I was attacked’」(Jam Press)(Jam Press Vid)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)