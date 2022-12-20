¼Â¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ä⁉︎ ÃËÀ¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î½÷À¤Îµ¤¸¯¤¤¡×3Áª
Ã¯¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤¤¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤â¡¢ÃËÀ¤¬¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º§³è¤«¤é3¤«·î¤Ç·ëº§¤·¤¿Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎºÚ²ÖÌÀ²ê¤¬¡¢½÷À¤¬Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È3¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤È²ñ¤¦»þ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¹¤ë
Áê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÉþÁõ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤¿¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤â¤·ÃËÀ¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤Î¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤³¤ó¤ÊÉþÁõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤ÎÈ¿±þ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇOK¤À¤½¤¦¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í½÷À¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥¤¥¯¤ÎÊø¤ì
²½¾Ñ¼¡Âè¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½÷À¤¬¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÙ¡¹ÀÊ¤ò³°¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥á¥¤¥¯¤¬´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡ª ¡×¤ÈÍ¾·×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Î¤À¤È¤«¡£
½÷À¤¬»×¤¦°Ê¾å¤ËÃËÀ¤ÏÁê¼ê¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ËÆß´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢²½¾ÑÄ¾¤·¤ò¼êÃ»¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤æÌÓ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ý¹È¤òÅÉ¤Ã¤¿¤êºÇÄã¸ÂÅÙ¤Î¥á¥¤¥¯¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
Î¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÀ¶Á¿¤Ê»Ò¤¬¹¥¤ß¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤ÍýÁÛ¤ò¿¼ÄÉ¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤È¼«Ê¬¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¹¥¤¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷¤ÇÆ±¤¸¹Í¤¨¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤¬ÅöÁ³¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ëµ¤Éé¤¤¤»¤ºÎø°¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
©PhotoAlto/Frederic Cirou/Getty Images©Anna Efetova/Getty Images©Morsa Images/Getty Images
Ê¸¡¦ºÚ²ÖÌÀ²ê