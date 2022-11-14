¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÄ®ÅÄÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¡¡¾®ÅÄµÞÀþÉ÷¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤â¶¦¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é Ä®ÅÄÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤¬¡¢2022Ç¯11·î13Æü¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡£¾®ÅÄµÞÀþÄ®ÅÄ±Ø¤ËÄ¾·ë¤Î¡Ö¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹ Ä®ÅÄÅ¹¡×¤Î7¡¦8³¬¤ËÆþµï¤·¡¢±Ø¤ÎÀ¾¸ý²þ»¥ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ËÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤òÌÏ¤·¤¿³°´Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë½ÄÄ¹¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ËÜÊª¤ÎÅÅ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹ÊÞÊÄº¿¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«Ç¼¤á¤À¡£
4Ç¯¼å¤ÇÊÄÅ¹
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é Ä®ÅÄÅ¹¡×¤Ï2019Ç¯2·î6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ìó3Ç¯9¤«·î¤Ç¤ÎÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«¶ÈÅö½é¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÅÅ¼Ö¤Î¥Û¡¼¥à¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Öwithnews¡×¤Ï¡¢2019Ç¯3·î3ÆüÉÕµ»ö¤Ç¤³¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ë¼èºà¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î»ý¤Æ¤ëÅ¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä®ÅÄÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤Ï22Ç¯10·î1Æü¤ËÈ¯É½¡£Åö»þ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤â»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Î¤«µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÍÍ»Ò¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê£¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
J-CAST¥È¥ì¥ó¥É¤Ï11·î14Æü¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹Êó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁõ¾þ¤Ï13Æü¤ÎÊÄÅ¹¸å¤ËÅ±µîºÑ¤ß¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Ä®ÅÄÅ¹°Ê³°¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£