¡ÖÔ¥½½Ïº½±Ì¾ÈäÏª¡×¤Ê¤¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬ÉÔÄ´¡©¡¡Ò°¸¼¤¯¤ó¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¡¢¡Ö¾¦É¸ÅÐÏ¿¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤â
¡¡½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö·¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½·¿ÇË¤ê¡¢·¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï·ÁÌµ¤·¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£ËÝ¤Ã¤Æº£·î¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¡Ö·¿¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤é¤ó¤È¤¹¤ë»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬½±Ì¾ÈäÏª¤ËÎ×¤à¤¬¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤Ï½ÅÄÃ¤«¤é¤Î¶ì¸À¤ÈµÒÆþ¤ê¤Î°¤µ¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö·¿ÇË¤ê¡×¤«¡Ö·ÁÌµ¤·¡×¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ´¤Î·ÁÁê¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÆ¬¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¹áÀî¾ÈÇ·¡¡¥»¥Ã¥È¤·¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2Ç¯È¾¤â¤Î´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¡ÖÀ®ÅÄ²°¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ê44¡Ë¤¬¹¾¸Í²ÎÉñ´ì¤ÎÂçÌ¾À×¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡×¤ò½½»°ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ½±Ì¾¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð2020Ç¯5·î¤«¤é¤Î3¥«·î´Ö¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤¬¡¢¤³¤Î11·î7Æü¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£Æ±»þ¤ËÄ¹ÃË¤ÎÒ°¸¼¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¤âÈ¬ÂåÌÜ»ÔÀî¿·Ç·½õ¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤Ï·Â¢¿Íµ¤¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤Ï·Â¢¿Íµ¤¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢04Ç¯¤Ë³¤Ï·Â¢¤ò½±Ì¾¤·¤¿»þ¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤ÈÃ²Â©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±é·ÝÃ´Åöµ¼Ô¡£10·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï2Ëü3Àé±ß¤Î1ÅùÀÊ¡¢1Ëü8Àé±ß¤Î2ÅùÀÊ¤¬Çä¤ì»Ä¤ê¡¢Ô¥½½Ïº¼«¿È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç»Ä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ô¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2Ëü5Àé±ß¤Î»·ÉßÀÊ¤Ï¤Ò¤¤¤¶Ú¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢°Â¤¤»°³¬ÀÊ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤ÎÀÊ¤¬Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈÎÉ¤¤ÀÊ¤ÇÔ¥½½Ïº¤ò¸«¤¿¤¤¡È¤È¤¤¤¦°ìÈÌµÒ¤¬¤µ¤Û¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹âÎð¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¿»þ¤«¤é¾¾ÃÝ¤ÏÆ°°÷¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë11·î¤Î¶½¹Ô¤Ï¡¢»ÔÀî½¡²È¤Î¤ª²È·Ý¡Ö²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡×¤«¤é¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¡Ö½õÏ»Í³±ï¹¾¸Íºù¡×¡Ö³°ÏºÇä¡×¤Ê¤É¡£½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¤Ç¤Ï¡ÖÌÓÈ´¡×¤ÇÒ°¸¼¤¯¤ó¤¬Éð»Î¡¦·©»ûÃÆÀµ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÌÓÈ´¡×¤ÏÃË½÷¤Îµ¡Èù¤ÎÉ½¸½¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎÉð»Î¤Ç¤¢¤ëÃÆÀµ¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ê±éµ»¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿§¤ò¹¥¤ß¡¢ÃÎÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ô¥½½Ïº¼«¿È¤â½é±é¤Ï30ºÐ¤Ç¡¢º£²ó¡¢9ºÐ¤ÎÒ°¸¼¤¯¤ó¤ËÌò¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¦¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ò°¸¼¤¯¤ó¿Íµ¤¤Ë¤â±¢¤ê¤¬
¡¡½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¤Ï11·îÈ¾¤Ð¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÇÛÌò¤¬Çä¤ì¹Ô¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ò°¸¼¤¯¤ó¤Î´ÑµÒÆ°°÷ÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤òÉÂ¤ÇË´¤¯¤·¤¿Èà¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ò°¸¼¤¯¤ó¤Ï11·î¤Î¶½¹Ô¤Ç¡Ø³°ÏºÇä¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÌÓÈ´¡Ù¤¬¿Æ¥Ð¥«¤ÊÇÛÌò¤À¤È¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤«¤è¤¦¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¡Ö¿·É÷¡×¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÔ¥½½Ïº¤ËÂÐ¤·¡¢¶ì¡¹¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÅÄÃ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê80¡Ë¡£¸ý¾å¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡Ö³°ÏºÇä¡×¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÒ°¸¼¤¯¤ó¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¤±¤ÉÔ¥½½Ïº¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ÈÀè¤Îµ¼Ô¡£
¡ÖµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈ¼«¸ø±é¤Ð¤«¤ê¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÅÁÅý·ÝÇ½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤âµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¤òÍýÍ³¤Ë¸ý¾å¤Ë¤¹¤é½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï³Ê¹¥¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¾¾ÃÝ¤¬¤«¤Ê¤êÀâÆÀ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¦É¸ÅÐÏ¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â
¡¡»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤À¤Ã¤¿º£²ó¤Î½±Ì¾ÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¾¦É¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤È¾¦É¸¡£°ì¸«¡¢±ï¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÌ¾À×¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Ô¥½½Ïº¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀ®ÅÄ²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ë60¶á¤¤¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¬½Ð´ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢20Ç¯6·î¤Ë¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¡Ö½õÏ»Í³±ï¹¾¸Íºù¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»Ã¡×¤Î¿Íµ¤3±éÌÜ¤ò½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤½¤Î½Ð´ê¤ÏÆÃµöÄ£¤ËµñÀä¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯3·î¡¢À®ÅÄ²°¤«¤éÉÔÉþ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë¿³È½¤ÎËö¡¢Àµ¼°¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Ä¨¤ê¤º¤ËÊ¸»ú¾¦É¸¤ò½Ð´ê
¡¡¤½¤Î¿³·è¤ÏÂçÍ×¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÀÁµá¿Í¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀ®ÅÄ²°¡Ë¤¬ÀìÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ó»ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¸ØÄ¥¤·¤¿±é½ÐÍÍ¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢±éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶½¹Ô¤òÀìÍ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤ì¤é¤Î±éÌÜ¤Ï¡¢À®ÅÄ²°¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤ºÔ¥½½Ïº¥µ¥¤¥É¤Ï¤³¤Î9·î¤Ë¡Ö»ÔÀî½¡²È¡×¡Ö»ÔÀîÎ®½¡²È¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¾¦É¸¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À®ÅÄ²°¤Ï¡Ø»ÔÀî½¡²È¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î¾¦É¸¸¢¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾¦É¸¿¯³²¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â´ë¶È¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¦É¸¸¢¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¡Ë
Êì¿Æ¤¬¼èÄùÌò¤ËÉüµ¢
¡¡¤«¤¯¤â¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Ô¥½½Ïº¡£¤½¤ÎÀ®ÅÄ²°¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÀ®ÅÄ²°¤Ï1991Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÀèÂåÔ¥½½Ïº¤¬Ä¹¤¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£13Ç¯¤ËÀèÂå¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤ÇÔ¥½½Ïº¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¤¬·Ñ¤°¤â¡¢15Ç¯¤ËÔ¥½½Ïº¤¬½¢Ç¤¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¤ÏÌò°÷¤ò¼Ç¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊìÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÖºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ëÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÇäµÑ¤µ¤ì¡¢·úÊª¤â¤½¤ÎÇ¯¤Î6·î¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£19²¯±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀèÂå¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤òÀ¶»»¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Â²È¤ÏÀèÂå¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ìÏ¢¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤È¤Î³Î¼¹¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀè¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À®ÅÄ²°¤ÎÅÐµÊí¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÐÀîÉÒÃË»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖºÊ¤ÎËã±û¤µ¤ó¤¬¤´·òºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ò¤¤¤¶Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È±þÂÐ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ëÈÖÆ¬¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¡¢À®ÅÄ²°¤ò»Ù¤¨¡¢ÀèÂå¤«¤é¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿½÷¾¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½Å°µ
¡¡ÀèÂå¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤Ç¤Ï3¥«·î¸ø±é¤Ç¡È30²¯±ß¶½¹Ô¡È¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤âËÜ¿Í¤Î´¶¤¸¤ë½Å°µ¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÈÉüµ¢¡È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº»öÌ³½ê¤Ï¡¢
¡ÖÊÀ¼Ò¡ÊÀ®ÅÄ²°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸å±ç²ñ»ö¶È¤ò¤è¤ê°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËÙ±Û´õ¼Â»Ò¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆÅÙÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÁêÀ®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½±Ì¾¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂÊì¤Ë¤¹¤¬¤ëÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ÎÂç°ìÈÖ¡£¡Ö¹Ó»ö¡×¤ÎÀª¤¤¤ÇÆÍÇË¤»¤ó¤È¤¹¤ëÔ¥½½Ïº¤Ï¡Ö²ÖÆ»¡×¤òÍª¡¹¤ÈÊâ¤±¤ë¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÌ¤¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯11·î10Æü¹æ ·ÇºÜ