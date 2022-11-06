¡ÚÃ¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Û¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤º§¤Ç¾ï¤ËÉÔÃç¡¢ÃË»ÒÍ¥¶ø¤ÇÌ¼¤Ï½êÍÊª°·¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¡×40ÂåÌ¼¤¬½é¤á¤Æ¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÆÇ¡×¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤¿Æü
¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Î°ìÈÌ²½¤ä¡¢¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Àºòº£¡£
»Ò¤É¤â¤ËÌµ´Ø¿´²á¤®¤ë¿Æ¡¢²áÊüÇ¤¤Ê¿Æ¡¢²áÊÝ¸î¡¦²á´³¾Ä¤Ê¿Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢²¼¤Î»Ò¤äÏ·¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢¼êÅÁ¤¤¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤¿²È»öÏ«Æ¯¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¿Æ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Î°Õ¼±¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î½êÍÊª¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ë»þ´Ö¤äµï¾ì½ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
Á°²ó¤«¤é¡¢ÅöÏ¢ºÜ¤Ø¤Î¼èºà¶¨ÎÏ¤ò¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¼èºà¤¹¤ë·Á¤Çµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿ÊÂà¤Ëµç¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î²ÈÄí´Ä¶¤äÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Î½êÍÊª¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤È¡¢¤½¤ÎÊÀ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤»ê¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤ò¾Ü¤·¤¯¼èºà¤·¡¢ÅÀ¸¡¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ»þ·ÏÎó¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ò°é¤Æ¤ä´ª°ã¤¤¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤ÎÎ¾¿Æ
»³±¢ÃÏÊýºß½»¤Î¶â»³ÎèÈþ¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¦´ûº§¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²5¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¡¢2019Ç¯¤ËADHD¤È¹ÈÆÀÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¶â»³¤µ¤ó¼«¿È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¡¢²áÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢µÊ±ì¡¢½Ð»º¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯¾É¤Î¸¶°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¡¢¸À¤¦¤Î¤â¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö½êÍÊª°·¤¤¡×¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
photo by Grace Cary/Gettyimages
¸øÌ³°÷¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Åö»þ²¿ÅÙ¤«¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¡¢31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¿Æ¤«¤é·ëº§¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢Àµ´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢Ìë´Ö³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£25ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¿Æ¤È¸«¹ç¤¤¤ò¤·¡¢ÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö·ëº§¤ÏÂ´¶È¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ëº§Ìó¤À¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÉã¿ÆÂ¦¤«¤é¤»¤¬¤Þ¤ì¡¢ÍâÇ¯Áá¡¹¡¢Éã¿Æ32ºÐ¡¢Êì¿Æ26ºÐ¤Ç·ëº§¡£Éã¿Æ¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÀµ´Ç¸î»Õ¤Î¹ñ²È»î¸³¼õ¸³¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶â»³¤µ¤ó¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²Æ¤Ë½Ð»º¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶â»³¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¿´¤Ä¤¯¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤Îº¢¡¢Î¾¿Æ¤Ï¶â»³¤µ¤ó¤¬µã¤¯¤ÈÉ¬¤º¡¢µã¤»ß¤à¤è¤¦ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¶â»³¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµã¤¤¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¸½ºß11ºÐ¤Î»ä¤ÎÄ¹½÷¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾å¼ê¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æµã¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤ÇÎ¾¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤äÁÄÉã¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îµã¤À¼¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡¢»ä¤¬´Å¤Ã¤¿¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÍâÇ¯Äï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÏÄï¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÁÄÊì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤â¤ó¤Ç¤Í¤§¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¡¢Êì¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë½ÇÉã¤Ë¤Ï´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¾®1¤Î»þ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤Ï¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤·¤¤»Ò¡É¤Ë°é¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¶â»³¤µ¤ó¤¬5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢¶á½ê¤Ç¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¼êÅÁ¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á»Ä¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â»Ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¤´¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉã¿Æ¤¬·ãÅÜ¡£»ÅÊý¤Ê¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÁÄÊì¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤·¤Æ²È¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µã¤¯µã¤¯Éã¿Æ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´é¿§¤ò±®¤¦»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢1ºÐ²¼¤ÎÄï¤ò»º¤ó¤À¸å¡¢´Ç¸î»Õ¤ËÉüµ¢¡£°é»ù¤ÎÂçÈ¾¤ÏÁÄÊì¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¼¤ËÎä¤¿¤¤
¶â»³¤µ¤ó¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÉ×ÉØÃç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤äÁÄÊì¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤ËÆ¨¤²¤¿¤Î¤À¡£
»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë¤ª¤é¤º¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µã¤¯¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÉã¿Æ¡£¤À¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¡ÖÀö¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈ±¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ë²ÈÂ²¤Ç³¤¿åÍá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¿Æ¤Ï¶â»³¤µ¤ó¤ò½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä½÷»Ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤º¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Î´Ö¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÈÄï¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÃË»Ò¹¹°á¼¼¤äÃË»Ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¡£
photo by Korrawin/Gettyimages
¡ÖÊì¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ÎÄË¤¤áÚ¤¤¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÉã¤¬¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÎËå¤¬ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉã¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹çÎÉ¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢»ä¤âÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¯¤ÈÊì¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¤³¤Ã¤½¤êÌô¤ä±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿Í¤ÎÄË¤¤áÚ¤¤¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¡£
¶â»³¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÆ±³ØÇ¯¤Î½÷»Ò¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Çº¤ó¤À¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢»þ¡¹Êì¿Æ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬°¤¤¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ï°ì½³¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î½÷»Ò¤«¤é¡Ö°Ëâ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂçµã¤¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤«¤Í¤¿ÁÄÊì¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ìÊý¤ÇÊì¤Ï»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤Êì¤Ë¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¡¢²Ç¸È¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÊì¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Äï¤È¤Î°·¤¤¤Îº¹¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£Äï¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢¾®2¤Ç½ªÎ»¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤¹¤ë¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ë¤ª¶â¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¾®5¡¢¾®3¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò·ç¤«¤µ¤ºÅÏ¤¹É×¤¬Íý²ò½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÉ×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊª¤ÏÉáÄÌ¤ËÇã¤¤Â·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡È²æ¤¬²È¤ÏÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡É¤À¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
´ðËÜÅª¤Ë¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢²È»ö¤ÎÂçÈ¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÄÊì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö½÷¤Ï²Ç¤Ë½Ð¤·¤Æ²È¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£²ÈÆÄ¤Ë¤Ê¤ëÄï¤¬°Î¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¶µ¤¨¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÄï¤Ð¤«¤êìÝÕþ¤·¡¢ÁÄÊì¤ÏÉã¿Æ¤ÎºÙ¡¹¤·¤¿À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¡¢¡Ö´ã¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡×¡ÖÈ¤¤òÅÏ¤·¤Æ¤ä¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÍÑ»ö¤ò¶â»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¤ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢Äï¤Ë¤Ï°ìÀÚÍê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë«¤á¤Ê¤¤Î¾¿Æ
¶â»³¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Êì¿Æ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤½¤í¤Ð¤ó½Î¤ØÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§¤À¤Á¤¬Ã¯¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö1ÅÙ¤ä¤á¤¿¤é¤ä¤áÊÊ¤¬¤Ä¤¯¡¢²æËý¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½Â¡¹¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
photo by VivianG/Gettyimages
¤È¤³¤í¤¬¤ä¤á¤¿¸å¡¢Êì¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ò¤É¤¤ºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó½Î¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿ÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î1/3¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤¯ÄÌ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸å¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤Ï»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»1¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤Î½ÉÂê¤¹¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê²ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¤ò½¬¤ï¤»¤ì¤Ð»»¿ô¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë½¬¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢¶â»³¤µ¤ó¤¬¥Æ¥¹¥È¤ÇÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥°¡¼¤Ç¡¢¸å¤Ï¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÊÙ¶¯¤¬ÎÉ¤¯½ÐÍè¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»ä¤Î¾®5¡¢¾®3¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¬¡ØÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ï100ÅÀ¼è¤ë¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ØºÇ½é¤Ï¥°¡¼¤Ç¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¹¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬°Õ¸«¤¹¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ØÍý¶þ¤Ð¤«¤ê¤³¤Í¤Æ¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤â¤¦Êì¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÄü¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÁÄÊì¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ë¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÄÊì¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×
¶â»³¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¡£¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶â»³¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Ìë¤Ë¿¦¾ì¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤¿ÁÄÊì¤ÈÉã¿Æ¤¬¸¼´Ø¤Î¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¼Ìë¤Ëµ¢Âð¤·¤¿Êì¿Æ¤¬²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÏÍâÆü¤ÎÍ¼ÈÓ»þ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¡ª¡×¤È´¤Î©¤Æ¡¢ÁÄÊì¤ÈÉã¿Æ¤Ï·üÌ¿¤Ë¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¶â»³¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È¶â»³¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÇÎÙ¤Î»Ô¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶â»³¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤¬¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Éã¿Æ¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÉé¤±¤Æµ¡·ù¤Î°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤²¤¯¤ËÊì¿Æ¤ÈÙæ¤á¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤òÃÖ¤¤¤Æ°ì¿Í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤Ï1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Éã¿Æ¤È¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
photo by takasuu/Gettyimages
°ìÊý¡¢ÁÄÊì¤ÏÁÄÊì¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤Î¸ª¤Ð¤«¤ê»ý¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ï¡¢Êì¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤ËÊò¤ì¤ÆÂ¹¤Î»ä¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¿´¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁÄÊì¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î°¸ý¸À¤¦¤Î¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÊì¤âÊì¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤«»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ÇÁÝ½ü¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÍ¼ÈÓ¤Ê¤É¤Þ¤Ç¸È¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¿¤é¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤ÈÁÄÊì¤Ï¤è¤¯»ä¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¯í¿¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÏÁÄÊì¡¢ÅÚÆü¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÆü¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é²ÈÂ²¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤¬·ù¤ÊÊì¿Æ¤Ï¡¢³°¿©¤òÄó°Æ¡£ÁÄÉã¤ÈÉã¿Æ¡¢Êì¿Æ¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÏÁÄÊì¤ÈÄï¤È¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢²Æ¾ì¤ÏÎÃ¤·¤¤Å¹Æâ¤ä³°¤ÎÌÚ±¢¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤äËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸Æ»¤Ø
Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç1ÈÖ¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¡£¤·¤«¤·Æþ³Ø¸å¡¢±¿Æ°Éô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÎý½¬¤¬¸·¤·¤¤Éô³è¤ËÆþ¤ê¡¢Êì¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö1ÅÙ¤ä¤á¤¿¤é¤ä¤áÊÊ¤¬¤Ä¤¯¡¢²æËý¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢Éô³è¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¤¹¤ëÇ¯¤Ë¡£
¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢Î¾¿Æ¤Ï¡¢¡Ö½÷¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¥À¥á¤À¡£¶â¤À¤±¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤·¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÆ¬¤Ê¤é¼ê¤Ë¿¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤³¤Ç·è¤á¤¿¿ÊÏ©¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸½Ú´Ç¸î»Õ¤Î³Ø¹»¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
photo by Andrea Chu/Gettyimages
ÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î´Ø·¸¤¬°¤¯¡¢É×ÉØÃç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¹â¹»À¸³è¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ë¡¢½¢¿¦¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë²ÈÄíÆâ¤Ç¼õ¤±¤¿ÉÔ¹çÍý¤ä¡Ö¿Æ¤Î½êÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ä¤«¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÎÈ¯À¸¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÅöÁ³¤È¹Í¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ç¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤âº¤Æñ¤ÊÂ¤«¤»¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶â»³¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ò»ý¤Á»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Èº£¤È¤òÈæ³Ó¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤È»Ò¤É¤â»þÂå¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¡¢ÆÉ¼Ô½ô¸¤Î²áµî¤ÎÈ¿çí¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü¤»¤º¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸½Ú´Ç¸î»Õ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ø¤È¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢É×¤Î¡Ö¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÊì¤Î¡ÖÆÇ¡×¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¡Ö¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÊ¤Î¡ÖÆÇ¿Æ²½¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤Î¡Ö¶¦°ÍÂ¸¡×¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Î°ì¸À¡Ù¡Ê2022.11.7¹¹¿·Í½Äê¡Ë¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¤¡£