双子を出産したアメリカ人の女性が今年8月、出産直前のお腹の動画をTikTokに投稿したところ、大きな反響があった。赤ちゃんはすでに生後2か月を迎えているが、女性の妊娠中のお腹を見た人からは「まるで恐竜の卵のよう」「六つ子?」といった驚きの声が寄せられ、動画のこれまでの再生回数は2400万回を超えた。『The Sun』などが伝えている。

アメリカに住む4児の母ロンダ・リチャードソンさん(Rhonda Richardson)が8月28日、TikTokに投稿した動画が注目を集めている。

動画は双子を妊娠中のお腹を4度にわたり捉えたもので、ロンダさんはTシャツをまくり上げ、異常なほど突き出したお腹を惜しみなく見せている。そして最後は、誕生した双子が映し出され、「赤ちゃんは予定より早く、妊娠35週2日で生まれたわ」と言葉が添えられている。

この動画を視聴した人々が注目したのはロンダさんの巨大なお腹で、次のようなコメントが寄せられた。

「あんなにお腹が大きくなったら、私は気絶してしまうかも。あなたは私とは体のつくりが違うようね。おめでとう!」

「六つ子かと思ったわ。」

「恐ろしいくらいの大きさよ!」

「これだけ大きいと、腰痛が酷いでしょうね。」

「これを我慢できるなんて、尊敬に値するわ。」

「とても2人とは思えないわ。」

「1人の妊娠でも大変なのにこれはすごい。」

「恐竜の卵かしら?」

「いや、巨大なスイカよ。」

「彗星のようだ。」

「かなり重そうだけど、赤ちゃんの体重はどのくらいあったの?」

実はロンダさん、健診日だった8月10日に破水し、そのまま帝王切開で二卵性双生児の兄妹を出産したそうで、兄ベントレー君(Bentley)は2296グラム、妹ベラちゃん(Bella)は2154グラムで誕生し、新生児集中治療室に12日間入院して帰宅したという。

シングルマザーで4人の子育てに追われるロンダさんは「双子の妊娠は初めてで、体への負担が大きくて本当に大変だったわ! それに出産後はなかなかお腹が元に戻らないの! 夜中の授乳も大変よ」と悩みを明かしているが、つい最近の投稿では「双子の兄妹は健康でハッピーでとても順調よ!」と元気な笑顔を見せている。

なおロンダさんのように突き出したお腹の妊婦と言えば今年1月、三つ子を妊娠したデンマークの女性が話題となり「巨大なスイカを丸呑みしたの?」「女性の体は神秘だね」といったコメントが届いていた。

画像は『Rhonda Richardson 2022年6月21日付TikTok「Doctor tingz sugar test and plus mom feeling real pretty this morning」、2022年8月28日付TikTok「They came early 35 weeks & 2 days lol」、2022年7月10日付TikTok「No Energy,」、2022年8月30日付TikTok「My Postpartum tummy」、2022年9月16日付TikTok「My babies are 1 month old I love yall and proud of you guys growths」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)