¥Þ¥¹¥¯»á¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆÃ¶è²½¤òÄó°Æ¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÉ¾²Á¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞÈ¿È¯
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥éºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë±Ñ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤ÏÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤È¤·¤Æ¹âÅÙ¤Î¼«¼£¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ¿ÅÞ¡¢Ì±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¡Ë¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤òâä¾®²½¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤À¡×¡ÊÁ°±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉôÄ¹¡Ë¤Ê¤É¤È¥Þ¥¹¥¯»á¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ë¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ëÅý°ì¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂæÏÑÂ¦¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï9³ä¶á¤¯¤¬È¿ÂÐ¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤ê¡È±ç¸î¼Í·â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£