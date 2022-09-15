¤Û¤ó¤³¤ó¡Ö¹ñÁò¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎÎ©Ë¡¤¬ºî¤Ã¤¿¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ¡¡°ø±ï¤ÎÊÆ»³»á¡ÖÌÀ³Î¤Ë°ãË¡¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Û¤ó¤³¤ó¤Î¹ñÁò¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£±£³Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò°ÆÆâ¾õ¤ò£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÂ²¤ÎÊý¡¢»²Îó¼Ô¤ÎÊý¤Ë¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´°Õ¸«¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¹ñÁò¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÁò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎÎ©Ë¡¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ãË¡¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÃÏºÛ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖË¡¼£¹ñ²È¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¿µ¤¤Ç¤ªÇË¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿¤ª¤«¤·¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¹ñÁò¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎÎ©Ë¡¤¬ºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆâ³Õ¤Î»ý¤Ä¸¢ÎÏ¤Ï¹ÔÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÎ©Ë¡¸¢¤Ï¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤ÈÀõ¤«¤é¤Ìà°ø±ïá¤¬¤¢¤ëÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤âÈ¿±þ¡££±£´Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤³¤ó»á¡¢¡Ø¹ñÁò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎÎ©Ë¡¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ãË¡¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬Î©Ë¡¤·¤¿¤Ê¤éÌÀ³Î¤Ë°ãË¡¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤¬¡Ø¼±¼Ô¡Ù°·¤¤¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»³»á¤ÎºÊ¤Çºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¤Ï¡¢µõµ¶¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç³È»¶¤µ¤ìÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤òÄóÁÊ¡£º£Ç¯£¶·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ï¼¼°æ»á¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ë£±£±Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¼¼°æ»á¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬ÊÆ»³»á¤Ç¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤«¤é¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¹µÁÊÃæ¤À¡£