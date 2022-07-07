¡ØSLAM DUNK¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎËÜÊÔ°ìÉô¤ò½é²ò¶Ø¤ÇÈ¿¶Á¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë»î¹çÃæ¤Î¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¡Öºî²è¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØSLAM DUNK¡Ê¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ë¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ê12·î3Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½é¤á¤ÆËÜÊÔ¤Î°ìÉô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹çÃæ¤Î¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÖÌÚ¹ä·û¡¢ºùÌÚ²ÖÆ»¡¢Î®ÀîÉö¡¢»°°æ¼÷¡¢µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Àºî²è¤ÇÆ°¤¤¬¥ê¥¢¥ë¡ª»î¹çÃæ¤Î¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥é¥À¥ó¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö2022¡¦12¡¦3¡¡»î¹ç³«»Ï¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Î°ìÉô²ò¶Ø¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÄ»È©¡ª¡¡¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¡ª¡×¡Öºî²è¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¿À¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç1990Ç¯42¹æ¤«¤é1996Ç¯27¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¾ÅËÌ¹â¹»¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþÉô¤·¤¿¥Ð¥¹¥±½é¿´¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ²ÖÆ»¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÎ®ÀîÉö¤È¤Î¾×ÆÍ¤ä¶¯¹ë¹»¤È¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇºÍÇ½¤òµÞÂ®¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ë»î¹ç¤ÎÉÁ¼Ì¤ä¥Ð¥¹¥±¤ËÀÄ½Õ¤ò·ü¤±¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬Â³½Ð¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎºÇÂçÈ¯¹ÔÉô¿ô653ËüÉô¤òÃ£À®¤·¤¿1995Ç¯¿·Ç¯3¡¦4¹çÊ»¹æ¤Ç¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç´¬Æ¬¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1993Ç¯¡Á1996Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬Á´101ÏÃÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤â¿ôºî¡¢¸ø³«¡£
¡¡2020Ç¯¤ËÏ¢ºÜ30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¸¶ºî¼Ô¤Î°æ¾åÍºÉ§»á¤¬¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¡Ú¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Û±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ôslamdunkmovie¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î°æ¾åÍºÉ§»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£