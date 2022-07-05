¹¥¤¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡©¡¡¼Â¤ÏÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¡Ö±éµ»¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Èvol.4
Èà»á¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤¸¤é¤·¤¤¡Ö±éµ»¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²Ä°¦¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¤¹¤ë±éµ»¤ä¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤ËË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤ë±éµ»¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¼Â¤ÏÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë±éµ»¤Î¤Ê¤«¤«¤é1¤Ä¡¢¡ÖÇ¯²¼Èà»á¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È
¡Ö·ë¹½Ç¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¿Í¤Î½÷À¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¸À¤¦¤ÈÌ´¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¿¸øÌ³°÷¡Ë
¢¦ ¤¢¤¨¤Æ¹¥¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤½¤¦¡£Áê¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä¡¢Áê¼ê¤ÎÌ´¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£