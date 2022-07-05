¤â¤¦ÌÓ·êÇº¤ß¤È¤Ï¤ª¤µ¤é¤Ð¡ª²Æ¤ÎÌÓ·êÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à4Áª
³ÑÀò½üµî¤·¤ÆµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¤¡ª¥ª¥ë¥Ó¥¹¤ÎÀö´éÎÁ
ËèÆü¹Ô¤¦Àö´é¤ÇÌÓ·ê¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¿1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡£
Äã»É·ã¤ÎÇ»Ì©Ë¢¤¬¡¢ÈéÉæ¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤¬¤é³ÑÀò±ø¤ì¤òÍ¥¤·¤¯ÍÏ¤«¤·¤ÆÍî¤È¤·¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©¤Ë¡ª
¤µ¤é¤ËÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¡¢ÌÓ·êµÍ¤Þ¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤È©¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
Àö´éÎÁ¤Ï¤â¤³¤â¤³¤ÈË¢Î©¤Á¤¬¤è¤¯¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¼êÁá¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤¬´°À®¡ªË»¤·¤¤Ä«¤Ç¤âËà»¤¥ì¥¹Àö´é¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»É·ã¤Ë¼å¤¤ÌÓ·ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍ×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤ËµÍ¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
UV¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¹Ó¤ìÂÐºö¤Þ¤Ç¡ª¥¥å¥ì¥ë¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á
»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢È©¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥å¥ì¥ë¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥Ð¥ê¥¢UV¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡£
»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã±êºÞÇÛ¹ç¤ÇÈ©¹Ó¤ì¤Þ¤ÇËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëUV¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ê¤ä¤Û¤³¤ê¡¢²ÖÊ´¤Ê¤É¤ÎÈùÎ³»Ò±ø¤ì¤«¤é¤âÅ°Äì¥¬¡¼¥É¡ª
¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤¸¤ó¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¤ÇÆü¾Æ¤±»ß¤áÆÃÍ¤Î´¥Áç´¶¤äÈ©¥¹¥È¥ì¥¹Ìµ¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¾å¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤ËÅÉ¤ì¤ÐÈþÈ©¸«¤»¤Þ¤Ç³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª¥ª¥Ð¥¸¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC²½¾Ñ¿å
¤¢¤é¤æ¤ëÌÓ·êÇº¤ß¤ËÅ°Äì¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥ª¥Ð¥¸¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¿3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡£
ÌÓ·ê¥±¥¢¤ËÌµ¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓ·ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¡¢¤¶¤é¤Ä¤¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤´¤È¤ËÍýÁÛ¤Î¤Ä¤ë¤êÈ©¤Ë¡ª
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ë¥Ã¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤ë¤ó¤Ã¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ë¡£
¥³¥Ã¥È¥ó¤Ç¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ð¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ì¤Ð¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¡£»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤È©¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½èÊý¤â¡ý¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¤Ï²á¾ê¤ÊÈé»éÊ¬Èç¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
²á¾êÊÝ¼¾¤ÏÌÓ·ê¤ËNG¡ª¥¥å¥ì¥ë¤Î·Ú¤á¥¯¥ê¡¼¥à
ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ç¤â¡¢ÊÝ¼¾¤ÏÂç»ö¤Ê¥±¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢²á¾ê¤ÊÊÝ¼¾¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¨¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¥å¥ì¥ë¤Î¡Ö½á¿»ÊÝ¼¾¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¿2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡£
¥»¥é¥ß¥Éµ¡Ç½À®Ê¬¤È¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é³°Éô»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤È©¤ò¥¡¼¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ã±êºÞÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÌÓ·ê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¯µ¨Àá¤Ç¤â²¯¹å¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÊÝ¼¾¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë²Æ¤Ë´ò¤·¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ìñ²ð¤ÊÌÓ·ê¡£²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤Î¤Ê¤¤¤Ä¤ë¤êÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª