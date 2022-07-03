¼ª¤Î·Á¤Î¤¦¤É¤ó¤Ã¤Æ²¿¡ª¡© ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî»Ô¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡ª
¿©³Úweb
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëº´Ìî»Ô¡£ÀÄÃÝ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿ÌÍ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡¢º´Ìî¥éー¥á¥ó¤¬Ì¾Êª¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î¼ª¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤´·½¬¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ëâ¤Î¼ª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²æ¤¬²È¤ÎÏÃ¤ò°Ëâ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î1Ç¯¤ÏÌµ»ö¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¼ª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢°¸ý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È±ßËþ¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£JRº´Ìî±Ø¤«¤éÄø¶á¤¤ÍÌ¾Å¹¡ØÌîÂ¼²°ËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬7¼ï¤â¡ª
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê´ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ìÃåÐ§¤·¤¿¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×
¡ØÌîÂ¼²°ËÜÅ¹¡Ù¤Ï¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¶¾Çþ¤ä¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥á¥Ë¥åー¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯¥á¥Ë¥åー¤ÏÁ´Éô¤Ç7ÉÊ¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê¤æ¤º¡¦¤·¤¤¤¿¤±Æþ¤ê¡Ë¡×780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤±¤ó¤Á¤ó½Á¼ª¤¦¤É¤ó¡×850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤«¤â½Á¼ª¤¦¤É¤ó¡×900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê¤ß¤½Ì£¡Ë¡×900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¼ª¤¦¤É¤ó¡×900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥«¥ìー¼Ñ¹þ¤ß¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê¤â¤Á¡¦¥Áー¥ºÆþ¤ê¡Ë¡×900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥°¥êー¥ó¥«¥ìー¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê²¹Àô¤¿¤Þ¤´Æþ¤ê¡Ë¡×900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¼ª¤¦¤É¤ó¡ª¡¡¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê¤æ¤º¡¦¤·¤¤¤¿¤±Æþ¤ê¡Ë¡×¤ò¥ªー¥Àー¡£¿ôÊ¬¸å¤ËÃåÐ§¤·¤¿´ï¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÏÒÉÕ¤¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤â¤Î¡£ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¸À¤¤ÅÁ¤¨¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤«¤·¤³¤ß¤«¤·¤³¤ß¡×¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ëÉ®¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡Ê¤æ¤º¡¦¤·¤¤¤¿¤±Æþ¤ê¡Ë¡×780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤ªÏÒ¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í
¡¡¤ª½Ð½Á¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤æ¤º¤ä¤·¤¤¤¿¤±¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¤É¤³¤«¹âµé¤Ê¤ª»¨¼Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÉÊ¡£¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾å¤Ë¤Ï¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢½Ð½Á´¬¡¢¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¡¢¤ï¤«¤á¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤Í¤®¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¤¬¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ë¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª½Ð½Á¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦ÀäÉÊ¡£¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÁ¡ºÙ¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤ª½Ð½Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ª½Ð½Á¡¦¶ñºà¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¾®ÇþÊ´¥Ùー¥¹¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¡Ö¼ªÉ÷¡×¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡£
´Î¿´¤Î¼ª¤¦¤É¤ó
¡¡¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿©´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤Ë¾®Çþ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼¡¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌîÂ¼²°ËÜÅ¹¡Ù¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÁ´Î³Ê´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¼êÂÇ¤Á¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡ØÌîÂ¼²°ËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤òÁ´¤Æ¼êÂÇ¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ÎºÙÉô¤¬¥Ä¥Ö¥Ä¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢·Á¤ä¿©´¶¤³¤½¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤¦¤É¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢À®·Á¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ï¤¦¤É¤ó¤ÈÆ±¤¸¤ÇÆ§¤ó¤Ç¿²¤«¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Ìî»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¸®¤Î¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¡¢Æ»¤Î±Ø¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¼ª¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÌîÂ¼²°ËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤éÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÀè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ÎÌ£¡¢¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¡¢º´Ìî»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¡£º´Ìî¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ú¤·¤¤¿©´¶¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Ì£¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¥¦¥±¥¢¥¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¾¾ÅÄµÁ¿Í¡Ë
¡üSHOP INFO
Å¹Ì¾¡§ÌîÂ¼²°ËÜÅ¹
½»¡§ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»ÔÁêÀ¸Ä®2819
TEL¡§0283-22-0396
±Ä¡§11:00～18:30¡ÊÂè4¿åÍË¤Î¤ß¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー14:00¡Ë
µÙ¡§ÌÚ¡Êº×Æü¤Ï±Ä¶È¡Ë