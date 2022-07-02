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Twisting for soft intelligent autonomous robot in unstructured environments | PNAS
https://doi.org/10.1073/pnas.2200265119
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Rotini-like twisted soft robots self-navigate mazes - YouTube
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