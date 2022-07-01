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i'm basically done but don't understand why @kicad_pcb suddenly doesn't want to display certain models now in 3D viewer pic.twitter.com/MGEIDOPGou- lukas f. hartmann (@minut_e) June 16, 2022
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Source: Twitter via MNT Research via PC Watch