¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëº£¤Ã¤Ý¤ÎÀµ²ò¤Ï¥³¥ì¡ª2022Ç¯¤Î´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö´ðËÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÈý¡×¤ÎÉÁ¤­Êý

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡¦16¥¿¥¤¥×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎAyana¤Ç¤¹♡ËèÆü¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÈýÌÓ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥­¥ì¥¤¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÎÈý¤ÎÉÁ¤­Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾å¤¬¤êÈý¤È¤Ï¡©

ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Þ¤Ç¤Ë³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÈýÌÓ¤Î¤³¤È¡£

⁡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥­¥ê¥Ã¤ÈåºÎï¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈýÌÓ¤Ç¤¹♡

⁡¾å¤¬¤êÈý¤¬»÷¹ç¤¦Êý

ÎØ³Ô¤äÌÜ¸µ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤ÈýÌÓ¤Ç¤¹¡£¡Ê´é¤Î²£Éý¤ä³Û¤Î¹­¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤è¤ê»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë

Ä¾ÀþÅª¤Ê¾å¤¬¤êÈý¤Ï¡¢¤è¤ê¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£

¶ÊÀþÅª¤Ê¾å¤¬¤êÈý¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Ü¤ä¤ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

⁡2022Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¾å¤¬¤êÈý

⁡ÈýÌÓ¤Ë¤ÏÎ®¹Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡Ö¼«Èý¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈýÌÓ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É♡

¤½¤³¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¾å¤¬¤êÈý¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

⁡³ÑÅÙ¤ÈÂÀ¤µ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È

¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ÑÅÙ¤¬¶¯¤¤¾å¤¬¤êÈý¤ä¡¢ºÙ²á¤®¤ë¾å¤¬¤êÈý¤Ï¡Ö¤ä¤ä¸Å½­¤¤°õ¾Ý¡×¤Ë...¡£

⁡º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÈýÌÓ¤Ç¤¹¡£

⁡³ÑÅÙ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤±²á¤®¤º¡¢¼«Á³¤Ê¾å¤¬¤êÈý¤Çº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦♡

⁡¾å¤¬¤êÈý¤ÎÉÁ¤­Êý

⁡­¡¡¡Èý»³¡ÁÈý¿¬¤Î¾å¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°ÉÁ¤­Â­¤·¤Þ¤¹¡£

Èý¿¬¤ò²¼¤²²á¤®¤Æ¤â¡¢¾å¤²¤¹¤®¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎÌÜ¿¬¤Î³ÑÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹♡

⁡­¢¡¡Èý»³¡ÁÈý¿¬¤Î²¼¤òÉÁ¤­Â­¤·¤Þ¤¹¡£

Àè¤Û¤É¤ÎÀþ¤Ë·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

⁡­£¡¡ÈýÆ¬¡ÁÈý»³¤Ë¤ä¤ä³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£

³ÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÉÁ¤­¤Þ¤·¤ç¤¦♡

¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÇ»¤¯ÉÁ¤­²á¤®¤ë¤È...¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Í¥¤·¤¤°µ¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª

⁡­¤¡¡ÈýÆ¬¡ÁÈý»³¤Î²¼¤òÉÁ¤­Â­¤·¤Þ¤¹¡£

Àè¤Û¤ÉÉÁ¤¤¤¿Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ÉÁ¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥¬¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

⁡­¥¡¡¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤Þ¤¹¡£

¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤êº£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡

¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ë»þ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¢ö

⁡­¦¡¡¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£

ÈýÆ¬¤«¤éÉ¡º¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë♡

ÌÀ¤ë¤á¤ÎÈý¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

⁡­§¡¡Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£

Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯åºÎï¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈýÆ¬¤À¤±¤ÇOK¡ª

¤Ä¤±¤¿¸å¤ÏÉ¬¤º¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö

⁡´°À®¤Ç¤¹¡ª

⁡¸µ¤ÎÈýÌÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¾å¤¬¤êÈý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¤Ä¤À¤±¢ö

¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÈýÌÓ¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦♡