£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É ¡È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¡É Ìµ»ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½£Æ£×¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂß¤·¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¤òàÍ½Ìóá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Â¼Á£²Éô¡Ë¤Î¥Õ¥é¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½£Æ£×¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¡Ê£²£·¡Ë¤À¡£¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ï±ÑÊüÁ÷¶É¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤Î£±Ê¬¤Ç£×ÇÕ¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÏÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÏºòÇ¯£±£±·î£±£´Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ²¤½£Í½Áª£ÁÁÈºÇ½ªÀï¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È·ãÆÍ¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢£±¡½£±¤Î¸åÈ¾£´£µÊ¬¤Ë¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤¬¼ì·®¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ï½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥à¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡££´£³»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç£´£³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢Íèµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¡££Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÎÂÐÀï¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂß¤·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¤Ç£Ã¥í¥Ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥²¥Ã¥È¤Ø¸×»ëâ¾¡¹¤À¡£