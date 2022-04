『スーパーナチュラル』ジャレッド・パダレッキが交通事故に！“生きていて幸運”

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のサム役でお馴染みのジャレッド・パダレッキがひどい交通事故に遭い、現在療養中であることをジェンセン・アクレスが報告。生きていることが幸運なほどであったと話したと、 US Magazineが伝えている。

4月24日(日)、米ニュージャージー州のイースト・ブランスウィックで開催された『SUPERNATURAL』公式コンベンション。そこにウィンチェスター兄弟役で主演を務めた二人も登壇予定だったが、ジェンセンの傍にジャレッドの姿はなかった。

『SUPERNATURAL』終了後、CWの『WALKER/ウォーカー』(6月22日(水)より日本初放送) で主演を務めているジャレッドは、イベント開催直前の4月21日に自身のTwitterで「やあ、スパナチュファミリー! 今週末NYCでみんなに会えなくなってしまってごめん。Walkerファミリーのみんなも愛と応援をありがとう。またみんなに会える日が待ちきれないよ」と、コンベンションに参加できないことを伝えていた。

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y’all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can’t wait to see y’all again.