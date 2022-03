集英社は3月31日(木)、ゲーム事業をさらに展開することを目的とした100%出資の関連会社「株式会社集英社ゲームズ」を2022年2月16日(水)付けで設立したことを発表した。

集英社ゲームズでは、コンシューマー、PC、スマートフォンでのデジタルゲームの企画・開発・販売およびアナログゲームの企画・開発・販売を手がける。設立とあわせて公開された事業展開は、「才能あふれる独立系クリエイターの発掘」と「新規大型タイトルの創出」のふたつ。

「才能あふれる独立系クリエイターの発掘」では、すでに展開されている「集英社ゲームクリエイターズCAMP」を強化すると発表。

「集英社ゲームクリエイターズCAMP」は、集英社が運営するゲームクリエイターを支援するサービス。サイトからユーザー登録することで利用が可能で、クリエイター同士のチームを結成する「チームアップ」やスポンサー企業などを紹介する「パートナーシップ」、セミナーやワークショップ、開発や宣伝などのサポートを受けることができる。

同サービスは2022年4月3日(日)に1周年を迎えており、登録クリエイターは4300名、支援タイトルは未発表のものを含め10タイトルを突破している。なお、『ONI(仮)』などをふくむ発売予定の主なタイトルは以下のとおり。

さらに「新規大型タイトルの創出」として、「スマートフォン向けの運用型ゲーム」と「マルチプレイスピードトリックアクション」など複数のプロジェクトが進行していると発表された。

「スマートフォン向けの運用型ゲーム」は2023年秋のリリースを目標にしており、キャラクターデザインを「週刊少年ジャンプ」の作家が手がける。完全オリジナルの原作として、海外ゲーム企業のスタジオによる開発が進行しているとのことだ。

「マルチプレイスピードトリックアクション」は国内の大手企業との共同パブリッシュかつ、国内デベロッパーが開発中。「新ジャンルのマルチプレイヤー対戦」が楽しめるようだ。なお、本プロジェクトは発売日、プラットフォームともに未定となっている。

集英社ゲームズの会社概要は以下のとおり。

株式会社集英社ゲームズ

設立のお知らせ

株式会社集英社(以下集英社)は、さらなるゲーム事業を展開することを目的とした100%出資の関連会社として、「株式会社集英社ゲームズ」(以下集英社ゲームズ)を2022年2月16日付けで設立したことを発表いたします。

集英社は才能のある人たちへ投資し

一緒に作品をつくり続け、世に送り出してきた会社です。

ただひたむきに、それを繰り返してきた私たちが

今度はゲームづくりに挑戦します。

一生忘れられないようなゲームを

あなたの心に火を灯すようなゲームを

誰もまだ見たことのない独創的なゲームを

生み出す挑戦をはじめます。

【会社概要】

会社名:株式会社集英社ゲームズ

(英語表記:SHUEISHA GAMES Inc.)

設立:2022年2月16日

決算日:3月末日

代表取締役:廣野 眞一※1

取締役:茨木 政彦/北畠 元一/瓶子 吉久/高橋 雅奈

執行役員:ゲーム制作統括 山本 正美※2

執行役員:プロモーション・経営管理統括 森 通治

事業内容:コンシューマー、PC、スマートフォンでのデジタルゲームの企画・開発・販売およびアナログゲームの企画・開発・販売

※1 廣野 眞一は集英社社長と兼務

※2山本 正美は元ソニー・インタラクティブエンタテインメント JAPANスタジオにてエクスターナルデベロップメント部(制作部)部長などを経て独立、株式会社エピグラズム代表。今回、集英社ゲームズの執行役員としてゲーム制作部門を統括。

【集英社ゲームズ公式メディア】

<WEBサイト> https://shueisha-games.com

<Twitter> https://twitter.com/ShueishaGamesJP (日本語)

https://twitter.com/SHUEISHA_GAMES (英語)

■事業展開 嶌庸修△佞譴詁販系クリエイターの発掘」

―― 集英社ゲームクリエイターズCAMPの支援事業の拡大

集英社の新規事業として展開していた「集英社ゲームクリエイターズCAMP」は、集英社ゲームズの運営支援を通して更に強化してまいります。

集英社はこれまで多くのマンガを世に送り出し、マンガビジネスの最前線を走り続けてきました。常に新しい才能を求め、新人発掘に対する投資を継続的に取り組んでいます。

「集英社ゲームクリエイターズCAMP」は集英社がマンガ業界で長年培ってきた新人クリエイターの才能を発掘・支援するノウハウを、個人・少数で活動する才気あふれるゲームクリエイターの支援に活かせないかという想いでスタートしています。

またゲームクリエイターだけではなく、マンガ家、小説家、映像作家、イラストレーター、サウンドクリエイターなど、ゲーム開発に関連する様々なジャンルのクリエイターとその卵たちのコラボレーションを支援し、独創性に富んだ新しいゲームが世の中に出ていくための一助になりたいと思っています。

今年の4月20日に1周年を迎える「集英社ゲームクリエイターズCAMP」の登録クリエイターは4300名を超え、支援タイトルは未発表のものを含め10タイトルを突破しました。

-今後発売予定の主なタイトル-

『Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions』

発売:20022年夏予定

価格:未定

ジャンル:タクティクスアクション

プラットフォーム:Nintendo Switch

©Momo-Pi Game Studio, SHUEISHA Inc.

『ハテナの塔 −The Tower of Children−』

発売:2022年夏予定

価格:未定

ジャンル:サバイバルローグライクアドベンチャー

プラットフォーム:未定

©SHUEISHA Inc. / DeNA Co., Ltd. / Tasto Alpha Co., Ltd.

『ONI(仮)』

発売:2022年内予定

価格:未定

ジャンル:3Dアクション

プラットフォーム:未定

©HAYAMA SANGYO, KENEI DESIGN Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc. Supported by SHUEISHA Inc.

『浮世/Ukiyo』

発売:2022年内〜2023年初頭予定

価格:未定

ジャンル:和風サイバーパンク

アドベンチャー

プラットフォーム:未定

© Seaknot Studios, FREAKY DESIGN Inc. /SHUEISHA

事業展開◆嵜卦大型タイトルの創出」

――大型プロジェクトが進行中

集英社ゲームズは大手ゲーム企業様との協業開発という形で新規ゲームプロジェクトを企画してまいります。集英社のもつ人気作家の才能や編集者の知見を活かしたクリエイティブバリューはもちろん、開発資金においても大型のプロジェクトがすでに複数進行しています。

“スマートフォン向け運用型ゲーム”

2023年秋リリース目標

キャラクターデザインは「週刊少年ジャンプ」有名作家、完全オリジナル原作として海外大手ゲーム企業の有力スタジオによる開発が進行中。日本はじめアジア圏を中心としてグローバル展開を目指します。

“マルチプレイスピードトリックアクション”

発売日未定・プラットフォーム未定

国内大手企業との共同パブリッシュ。国内大手デベロッパーが開発中。新ジャンルのマルチプレイヤー対戦。

集英社ゲームズは、

出版とゲーム、業界の垣根を超えて生まれた新しい会社です。

出版業界が持つ、新しい才能を見つけて育てる力。

ゲーム業界が持つ、作品を開発して届ける力。

2つの力をかけ合わせて

まだ見ぬ新たなゲームをつくり、世界に拡げる挑戦をしていきます。

集英社ゲームズの今後の活動にぜひご期待ください。

集英社ゲームズ公式サイトはこちら