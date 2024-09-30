【モデルプレス＝2024/09/30】漫画「るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー」が、作者・和月伸宏氏の体調不良によりしばらくの間、休載することがわかった。9月30日、月刊誌「ジャンプSQ.」（集英社）編集部の公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】「るろうに剣心展」200点超の直筆原稿や原画展示◆「るろうに剣心」しばらくの間休載へ投稿では「和月伸宏先生の体調不良のため、『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚・北海道