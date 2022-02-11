Ê¿ÌîÊâÌ´¡¡¤Ê¤¼2²óÌÜ2°Ì¤À¤Ã¤¿¡©À®ÅÄÆ¸Ì´¤¬¿äÂ¬¡ÖÃåÃÏ¤ÇÀã±ì¤¬¡Ä²ó¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ®ÅÄÆ¸Ì´¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË1¡¦55¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»ÒHP¤ÇÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê23¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâ¤Ï2²óÌÜ¤ÇÄ¶Âçµ»¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ï91¡¦75ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤á¤ÆÆ±µ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¾Á°¤Ë³êÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î92¡¦50ÅÀ¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ËÜÌÜ¤ËÆ±µ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë´°¤Ú¤¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ96¡¦00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡Ö2ËÜÌÜ¤ÎÅÀ¿ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤ò¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ºÇ¸å¡¢É½¸½¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâ¤Î2²óÌÜ¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤âºÇ½é¤Ë¡ÊÊ¿Ìî¤Î¡Ë³ê¤ê¤ò¸«¤¿»þ¡È¤¢¤Ã¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢VTR¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¹â¤µ¡¢ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Î¥º¥ì¡¢¤½¤ì¤«¤éÃåÃÏ¤Î°ÌÃÖ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£Áª¼ê¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÊ¿ÌîÁª¼ê¤Î2²óÌÜ¤Î»þ¤ËÃåÃÏ¤ÇÀã±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£5È¯Ãæ¡¢3È¯¤«4È¯¡¢Àã±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¡¢Àã±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬²ó¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâ¤Î3²óÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°àú¤¹¤®¤ÆÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¡¢¡ÖÆñ°×ÅÙ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â2²óÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤¿±éµ»¤ò¤µ¤é¤Ë´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤¬¡Ê3²óÌÜ¤Ë¡ËÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ê¿ÌîÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£