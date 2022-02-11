·§ËÜŽ¢¥¢¥µ¥êµ¶ÁõÌäÂêŽ£¤¬ÊóÆ»¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿¼¹ï¤ÊÌõ
¥¢¥µ¥ê¤Î»ºÃÏµ¶ÁõÌäÂêÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë·§ËÜ¸©¤Î³÷Åç°êÉ×ÃÎ»ö¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×É½¼¨¤Î¥¢¥µ¥ê¤ËÂçÎÌ¤ÎÃæ¹ñ»º¤ä´Ú¹ñ»º¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2·î8Æü¤«¤é·§ËÜ¸©¤¬¥¢¥µ¥ê¤Î½Ð²Ù¤òÄä»ß¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¢¥µ¥ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸·§ËÜ¸©»º¤Î¥Ï¥Þ¥°¥ê¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÖÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÈï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤ä¿©ÉÊÀ½Â¤¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ïµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ÎÌ·½â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡£¿©¤Î°ÂÁ´¤Îº¬´´¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
·§ËÜ¸©¤Îµù³ÍÎÌ¤ÎÌó120ÇÜ¤¬Î®ÄÌ
È¯Ã¼¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬2021Ç¯10·î¤«¤é12·îËö¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¤Î¥¢¥µ¥ê¤ò¥µ¥ó¥×¥ëÄ´ºº¤ÇDNAÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢31ÅÀ¤Î¤¦¤Á30ÅÀ¡Ê97¡ó¡Ë¤ËÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î¡Ö³°¹ñ»º¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
2·î1Æü¤Ë¶â»Ò¸¶ÆóÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¿©ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÄ´ºº´ü´ÖÃæ¤Î3¥«·î´Ö¤Î¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¥¢¥µ¥ê¤Î¿äÄêÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï2485¥È¥ó¤Ç¡¢Á´¹ñ¥·¥§¥¢¤Î79.2¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤Î·§ËÜ¸©¤Î¥¢¥µ¥ê¤Î1Ç¯´Ö¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï21¥È¥ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤ÏÌó120ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·§ËÜ¸©¤Î³÷Åç°êÉ×ÃÎ»ö¤¬Æ±Æü¡¢Î×»þ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¥¢¥µ¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·§ËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¸©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï»öÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÛµÞ½Ð²ÙÄä»ßÀë¸À¡×¤òÈ¯½Ð¡£8Æü¤«¤é¤ª¤è¤½2¥«·î´Ö¡¢·§ËÜ¸©»º¤Î³è¤¥¢¥µ¥ê¤Î½Ð²Ù¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£°ìÃ¶¡¢Î®ÄÌ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¶ÁõÉÊ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬¤³¤³¤ËÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥µ¥ê¤Î¡ÖÃÜÍÜ¡×¤È¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¾å¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥µ¥ê¤ò¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Î´³³ã¤ËÊü¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¡ÖÃÜÍÜ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÜÍÜ´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤Ð¡Ö¹ñ»º¡×¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¤ÈÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥µ¥ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢2¥«½ê¤Ç°é¤Ã¤¿ÃÜ»ºÊª¤ÏÀ¸°é´ü´Ö¤ÎÄ¹¤¤¤Û¤¦¤ò¡Ö»ºÃÏ¡×¤ÈÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅµ·¿¤¬ÏÂµí¤À¡£ÏÂµí¤Ï»Òµí¤òÀ¸¤ó¤ÇÁý¤ä¤¹À¸»ºÇÀ²È¡ÊÈË¿£ÇÀ²È¡Ë¤¬À¸¸å10¥«·î¤Û¤É¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤¿Èî°éÇÀ²È¤¬20¥«·î¤Û¤É¤«¤±¤Æ°é¤ÆÂÀ¤é¤»¡¢¿©Æù¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°é¤Á¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Æì¸©¤ÎÈ¬½Å»³½ôÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µí¤Ç¤â¡¢»°½Å¸©¤Î¾¾ºå¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¾¾ºåµí¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¬½Å»³½ôÅç¤Ï¤º¤Ã¤È»Òµí¤ÎÀ¸»º¤¬¤µ¤«¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢2000Ç¯¤Î²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ³Àµí¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÈî°é¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¤È¡¢¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÃ±½ã¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£ÏÂµí¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¥¢¥µ¥ê¤ò¹ñÆâ¤Ç¤è¤êÄ¹¤¯ÃÜÍÜ¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é³°¹ñ»º¤Î°äÅÁ»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤Ç2Ç¯´ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç2Ç¯°Ê¾å¡¢1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯°é¤Æ¤Ð¡Ö¹ñ»º¡×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
É½¼¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î°äÅÁ»Ò¤Þ¤Ç·§ËÜ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë97¡ó¤Ë³°¹ñ»º¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÇÃÜÍÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¡¢³°¹ñ»º¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÁû¤®¤¹¤ë¤Î¤«¡£Âç¿Ã¤¬²ñ¸«¤Ç·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
DNAÊ¬ÀÏ¤¬»ºÃÏµ¶Áõ¤Îº¬µò¤ËÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
È¯Ã¼¤Ç¤¢¤ëÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÅÏÃ1ËÜ¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤À¡£ÂåÉ½ÈÖ¹æ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¡¦°ÂÁ´¶É¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÀ¯¡¦¿©°é²Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊÉ½¼¨¤ÎÄ´ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¿©ÉÊµ¶ÁõG¥á¥ó¡É¤À¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤ºÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¹ñ³°¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥µ¥ê¤Ç¤â¡¢ÃÜÍÜ´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤Ð¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖOK¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¸À¼Á¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¾Ê¤Î¹Ô¤Ã¤¿DNAÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤¬¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¤Î²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÃæ¤Î97¡ó¤Ë³°¹ñ»º¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©»º¤Î¥¢¥µ¥ê¤Î97¡ó°Ê¾å¤¬ÃÜÍÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ºÃÏµ¶Áõ¤Îº¬µò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢DNAÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ºÃÏµ¶Áõ¤Îº¬µò¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ºÃÏµ¶Áõ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¤³¤È¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡© ¤Þ¤¿¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Â³¤±¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢DNAÊ¬ÀÏ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤°é¤Ã¤Æ½Ð²Ù¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ»º¤¬ÂçÎÌ¤Ë¹ñÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Î®ÄÌ¤Î²áÄø¤Ç·§ËÜ¸©»º¤Ë¤Þ¤®¤ì¤³¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¾Ê¤Ç¤Ï¤³¤Î¼ÂÂÖ¤ò2¡Á3Ç¯Á°¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1·î22Æü¤ËTBS¤ÎÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤³¤Îµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ÎÂç¿ÃÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢¿©ÉÊÉÔÀµÉ½¼¨¤Î¡È¥¿¥ì¥³¥ß¡É¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¼è¤ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î3¥«·î´Ö¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÄ´ºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âDNAÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©ÉÊµ¶Áõ¤ÎÄ¾ÀÜ¾Úµò¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥µ¥ê¤Î¡ÖÃÜÍÜ¡×¤ÏË¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢·§ËÜ¸©¤Î¡ÖÃÜÍÜ¡×¤Î¼ÂÀØ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ97¡ó¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ÈÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬»ä¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÈÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¡É¤¬¥¢¥µ¥ê¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
·§ËÜ¸©¤Î¿å»º¿¶¶½²Ý¤Ë¡¢Æ±¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥µ¥ê¤Î¡ÖÃÜÍÜÎÌ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÏÂµí¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»ô°éÆ¬¿ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÅý·×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÂ¨Åú¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤º¤µ¤ó¤µ¤¬µ¶Áõ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢³¤³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´ü´Ö¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¹ñÆâ¤Ç°é¤Æ¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¡É¤¬¥¢¥µ¥ê¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÅý·×¤¬¤È¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
ÊóÆ»¤¬¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤È»ºÃÏÉ½¼¨¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤òÅÁ¤¨¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÄÉÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸°éÎò¤ÎÄ¹¤¤¡ÖÃÜÍÜ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ð¤«¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÜÍÜ¼«ÂÎ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²Æ¤ò±Û¤¹¤è¤¦¤ÊÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢1¡Á2½µ´Ö¤ÎÃ»´ü¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¤µ¤é¤ËÌä¤¦¤È¡¢¥¢¥µ¥ê¤ÎÃÜÍÜ¤Ë¤Ï3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ë°é¤Ã¤¿¡ÖÀ®³¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢³¤°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Á¤â°ã¤¦¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤2¡Á3ºÐ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð1¡Á2ºÐ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸´ü´Ö°Ê¾å¡¢¹ñÆâ¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¯¡¢ÃÜÍÜ¡á½Ð²ÙÄ´À°¤Î¡Ö²¾ÃÖ¤¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Í¢Æþ¤·¤¿¥¢¥µ¥ê¤ò°ìµ¤¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÃÍÊø¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÃÜÍÜ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥µ¥ê¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëÄ´À°¤Î¤¿¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤À¤±´³³ã¤ËÊü¤·¤Æ¡ÈÊÝ´É¡É¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÁÒ¸Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÜÍÜ¤Ç¤Ï¡Ø·§ËÜ¸©»º¡Ù¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¸©¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤À¤«¤é2020Ç¯¤Î¥¢¥µ¥ê¤Îµù³ÍÎÌ21¥È¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÅ·Á³Êª¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ºòÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î¿äÄêÈÎÇä¿ôÎÌ¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡ÈÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡ÖÃÜÍÜ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï·§ËÜ¸©¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÃÜÍÜ¤Ç¡û¡û¸©»º¤È¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ°ìÎ§¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎDNAÊ¬ÀÏ¤Ç97¡ó¤â³°¹ñ»º¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾×·âÅª¤ÇÂçÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢97¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤³¤Î»ºÃÏ¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡¢¿©¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤òº¬Äì¤«¤éÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤â¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤¬¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ÎÀ¸°éÎò¤ÎÄ¹¤¤¤È¤³¤í¤ò»ºÃÏÉ½¼¨¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÄ¹¤¤¤È¤³¤í¥ë¡¼¥ë¡×¤ò½ñ¤Î©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥µ¥ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÄ¹´ü¤ÎÃÜÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿©ÉÊµ¶Áõ»ö·ï¤È¸Æ¤Ð¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÌ¾Á°¤ò»È¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌÂÏÇ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Îµ¶ÁõÉ½¼¨¤ÏÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Îº¬´´¤òÇË²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¯¤À¤¯¤À¤ÈÃÜÍÜ¤È¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¾å¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åª³°¤ì¤ÊÏÀÅÀ¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¸íÆ³¤¹¤ëÊóÆ»¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£