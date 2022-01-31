姿勢も良くなりそう。

PC周辺機器の上海問屋から、iPad ProをiMacみたいに設置するアルミ製のスタンドが発売されました。マグネットでくっつくので、下から支えるツメがなくスッキリしています。

Image: 上海問屋

カワイくなったiMacみたいですよね。上下の角度調節は、無段階で真後ろに倒せるほど自由自在。それに360度回転するので縦型でも使えます。

iPad Pro11インチ・iPad Air第4世代用もございます『iPad Pro 11インチ・Air4用マグネットスタンド DN-916099』https://t.co/2MlWnqkxGV pic.twitter.com/NyOBNAVx4q - 上海問屋 (@donya_jp) January 27, 2022

高さがあるので、キーボードやマウスを使った作業と相性が良さそうです。

種類と値段は、iPad Pro 12.9インチ（第3/4/5世代）用と、iPad Pro 11インチ（第1/2/3世代/Air第4世代）用の2種類がどちらも4,980円です。iMacと並べればデスクに統一感を出せますし、親子感があって微笑ましいかも。

Source: Twitter via Dospara (1, 2)