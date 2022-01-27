Fox News»Ê²ñ¼Ô¡¢YouTube¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¸í¾ðÊó³È»¶·«¤êÊÖ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬
Fox News¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÇÊÝ¼éÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥ó¡¦¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤¬YouTube¤«¤é±Êµ×ÄÉÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸íÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿·ï¤ÇYouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òBAN¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÌ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ä¤Ï¤ê¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤Ï±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¡¢2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡ÉStrike¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢BAN¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤Ï2021Ç¯9·î¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¸í¾ðÊó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤è¤êYouTube¤Ç¤Ï±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£JrÊÛ¸î»Î¤ä¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Þ¡¼¥³¥é°å»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤Ê¥ï¥¯¥Á¥óÈ¿ÂÐÇÉ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÝ¼é·ÏÏÀ¤é¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏYouTube¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥ÈRumble¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(Rumble¤Ë¤Ï¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤â½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë)¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¼éÁØ¤ä±¢ËÅÏÀ¼Ô¤é¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìYouTube¤Ç¤Îµ¬À©¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µ¬À©¤¬´Ë¤¤Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥ÈRumble¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ°Êª¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î·ÏÆ°²è¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±¦Íã·ÏÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤ÎYouTube¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï90Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Rumble¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥¸¡¼¥Î»á¤¬YouTube¤«¤éBAN¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÄË¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
YouTube¤ä¼çÍ×¤ÊSNS¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¾ðÊó¤ä±¢ËÅÏÀ¤ò³È»¶¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎSpotify¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤«¤éÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬¸í¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ë¤Î¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´³Ú¶Ê¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤È¤Î¸ø³«½ñ´Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Source¡§The Hill