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Amazonが2022年最初のビッグセール「Amazon 初売り」を1月6日（木）23:59まで開催中です。家電やゲーミング、アウトドア、食品などの「福袋」が用意されるほか、さまざまなカテゴリーの人気アイテムがセール対象となっています。

Amazon 初売り

ASUSの有機EL搭載13.3インチノートが23%オフの9万9800円で販売中。CPUはCore i5-1135G7、SSD 512GBと8GBのメモリーを搭載。13.3インチのフルHD有機EL部分はグルッと回転するモデル。

ほかにもデルや日本HPのノートPCが特価販売中です。

ASUS ノートパソコン ExpertBook B5 Flip B5302FEA

ASUS ノートパソコン ExpertBook B5 Flip B5302FEA
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HP ノートパソコン ENVY x360 15-ee1000

HP ノートパソコン ENVY x360 15-ee1000
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Dell ノートパソコン Inspiron 15 3501

Dell ノートパソコン Inspiron 15 3501
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ASUS ノートパソコン VivoBook 15 OLED K513EA

ASUS ノートパソコン VivoBook 15 OLED K513EA
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Amazon 初売り