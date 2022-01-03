WindowsノートPCがお得なセール中：Amazon初売り（1月6日まで）
Amazonが2022年最初のビッグセール「Amazon 初売り」を1月6日（木）23:59まで開催中です。家電やゲーミング、アウトドア、食品などの「福袋」が用意されるほか、さまざまなカテゴリーの人気アイテムがセール対象となっています。Amazon 初売り
ASUSの有機EL搭載13.3インチノートが23%オフの9万9800円で販売中。CPUはCore i5-1135G7、SSD 512GBと8GBのメモリーを搭載。13.3インチのフルHD有機EL部分はグルッと回転するモデル。
ほかにもデルや日本HPのノートPCが特価販売中です。
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