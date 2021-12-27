¡Ö¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤À¤Ã¤¿ËÅÄ¾ÏÃË¼ÒÄ¹¤Ï¤Ê¤¼¡ÖEV¿ä¿ÊÇÉ¡×¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤«
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¡Ë¤ÎÄ¬Î®¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÁ´Êý°ÌÀïÎ¬¡×¤È¾Î¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤äFCV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤ò·Ç¤²¡¢EV²½¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤â¤Ä¤¤¤Ë½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥È¥è¥¿¡¢¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë²°Âæ¹ü¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Ê¤ÌÌºî²È¤Ë¤·¤Æ·ÐºÑµ¼Ô¡¢¡Ø¥È¥è¥È¥ß¤ÎÌîË¾¡Ù¡Ø¥È¥è¥È¥ß¤ÎµÕ½±¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë³á»³»°Ïº»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦¤ÎEV»Ô¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥È¥è¥¿EV350ËüÂæÈÎÇä¡¡30Ç¯¡¡À¤³¦ÌÜÉ¸ÂçÉý¾å¤²¡¡4Ãû±ß¤òÅê»ñ¡×¡Ê¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù¡Ë
¡¡2021Ç¯¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤â²¡¤·Ç÷¤Ã¤¿12·î14Æü¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥á¥¬¥¦¥§¥Ö¡×¡ÊÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥È¥è¥¿¤Î»ÜÀß¡Ë¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¡Ê65¡Ë¤¬¥Ï¥Ç¤ÊÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÍâÄ«¤Î¿·Ê¹¼çÍ×»æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î2030Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ÈÎÇä¤ÎÌÜÉ¸¤ò350ËüÂæ¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢EV´ØÏ¢¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¹ç¤ï¤»¤Æ4Ãû±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÌÌ¥È¥Ã¥×¤ÇÊó¤¸¡¢NHK¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó953ËüÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦ÈÎÇä¤Î3Ê¬¤Î1Ä¶¤òEV¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤Þ¤¿4Ãû±ß¤Î¤¦¤Á2Ãû±ß¤ò¡¢EV¤Î½ÅÍ×ÉôÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤â½¾Íè·×²è¤Ç¤Ï1Ãû5000²¯±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢5000²¯±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´û»ë´¶¡Ê¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡Ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µðÂç¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÛÃø¡Ø¥È¥è¥È¥ß¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥è¥È¥ß¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¡¦Ë¿ÃÅý°ì¡Ê¤È¤è¤È¤ß¡¦¤È¤¦¤¤¤Á¡Ë¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ÈÅý°ì¤Ï´î¿§¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥È¥è¥È¥ß¼«Æ°¼Ö¤ÏËÜÆü¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Ë¤è¤ëEV¡Ø¥×¥í¥á¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Í¥ª¡Ù¤ò¤³¤³¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡¡µ¼ÔÀÊ¤¬¤É¤Ã¤ÈÊ¨¤¯¡Ó
¡¡¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Îµ¼ÔÈ¯É½¤Ï2022Ç¯4·î10Æü¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¥¨¥ó¥¸¥ó¼ÖÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡¦²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤òÊú¤¨¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤ºÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ë¼þ²óÃÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¥È¥è¥È¥ß¼«Æ°¼Ö¤¬À¤´Ö¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¾×·âÅª¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾×·âÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë²¿¤Î¶Ã¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¥È¥è¥¿¤¬¤Ä¤¤¤ËEV¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÆóËçÀåºîÀï¡É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤Æ¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Ø¤ÎÀï¤¤¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë»²ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¯¥ë¥Þ¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û²½¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡È¥È¥è¥¿¤ÎÆóËçÀåºîÀï¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£¥È¥è¥¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿åÌÌ²¼¤ÇEV¥·¥Õ¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÒÄ¹¤ÎËÅÄ»á¤¬EV·ù¤¤¤Ê¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¼é¸î¿À¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EVµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤«¤éÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢HEV¤ÇºÇ¶¯¤ò¸Ø¤ë¥È¥è¥¿¤ÏEV¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÆÃµöÊÝÍ¿ô¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íºà¤ä»ñ¶âÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¥ê¥½¡¼¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢EV¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¾Ä«ÈÓÁ°¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥È¥è¥¿¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤â³«È¯¸½¾ì¤â¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿ºÇÂç¤Î¹ñÆâ¥¨¥ó¥¸¥óÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë²¼»³¹©¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ò2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ëºï¸º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¤ÏÉÕ¤Êª¤ÎÇ³ÎÁÊ®¼ÍÁõÃÖ¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤È·ÏÎó¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¡¢°¦»°¹©¶È¤Î3¼Ò¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò°¦»°¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÃÃÂ¤ÉÊ¤òÂ¤¤ë»°¹¥¹©¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¡Ë¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë·ÏÎó¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤ËÇäµÑ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·×²è¤Ï»öÁ°¤ËÏ³¤ì¤Æ¼Ò°÷¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¤¡¢Ï«Ì³ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÍè¤ë¤Ù¤EV»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ËÃå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Î³Ë¿´¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Þ¥Û²½¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥È¥è¥¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EV¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Æ°¼ÖÆâÉô¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÏÌµÀþµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¡¢OS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤À¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¡ÖFirmware update over the air¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆFOTA¤äOTA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥«¡¼¡×¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¼«¼Ò¤ÎiPhone¤ÇÇÝ¤Ã¤¿OS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û²½¡×¤È¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¥«¥¿¥Þ¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ª¤ß¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ½¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤òº¸±¦¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»äºâ¤«¤é¡Ö50²¯±ß¡×¤òÅê»ñ
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¼ÒÆâ¤ËOTA¿ä¿Ê¼¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ÒÆâ¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¼Ö¼ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¤â¥Ï¡¼¥É¤â¼Ö¼ï¤´¤È¤ËÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¡¢¥½¥Õ¥È¤È¥Ï¡¼¥É¤Î³«È¯¤òÊ¬Î¥¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤òÀè¹Ô³«È¯¤·¡¢¸å¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¼ÖÂÎ¤ËÎ®¤·¹þ¤à¼êË¡¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³«È¯¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢OTA¤Î»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¿·¤·¤¤³«È¯¼êË¡¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊµìTRI-AD¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ËÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÂçÊå»á¤¬¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤ÏËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë»äºâ50²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥Ã¥×¼«¤é¤¬¿È¥¼¥Ë¤òÀÚ¤ê¡¢ÁÏ¶È²È¤Î¸æÁâ»Ê¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤«¤éEV¤Ø¤È¤¤¤¦100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î»º¶È³×Ì¿¸å¡¢¡Ö¿·¥È¥è¥¿¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»äºâ¤ÎÅêÆþ¤¬Íø±×ÁêÈ¿¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤Ë¥È¥è¥¿¤Ï¼þÅþ¤ËEV¥·¥Õ¥È¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢EV¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤Ï¸å¤í¸þ¤¤À¡£¿ô»ú¤¬¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤ËÀê¤á¤ëEV¤È¡¢EV¤ÈHEV¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤ÏÌó5Ëü5000Âæ¤Ç¡¢À¤³¦17°Ì¤À¡£¥È¥è¥¿¤È¾ï¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÈ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÏÌó22ËüÂæÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀ¤³¦Âè2°Ì¡Ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬EV¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëEV¡ÊPHV´Þ¤à¡Ë¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó3ËüÂæ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¼«Æ°¼ÖÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.6ÇÜ¤Î39ËüÂæÇä¤ì¤¿¤Î¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¡£¥È¥è¥¿¤¬¾¦ÉÊ²½¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÅÄ»á¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÅÄ»á¤Ï¡ÖEV·ù¤¤¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯550Ëü¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î²°Âæ¹ü¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡È¯¸À¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢½¢¶È¿Í¸ý¤¬Á´ÂÎ¤Î8¡ó¤òÀê¤á¤ëÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢À°È÷¹©¾ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë550Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Ç¥á¥·¤¬¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÏÄÌ¾ï¡¢°ì´üÆóÇ¯¡£ËÅÄ»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆó´ü»ÍÇ¯¤Ä¤È¤á¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¢ª¥Û¥ó¥À¢ªÆü»º¤Î¡ÈÎØÈÖÀ©¡É¤Î²ñÄ¹¿¦¤ò¥Û¥ó¥À¤Ë¾ù¤é¤º¤Ë»°´üÌÜ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÞÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆËÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤«¤éEV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ½âÖÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤òÁË¤ßEV²½¤ÎÆ°¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ß¤á¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹½¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
100Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö»º¶È³×Ì¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ°ìÅ¾¡¢ÂçÃÀ¤ÊEV²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹äÏÓ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥¿¤Ê¼Çµï¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤ËEV¥·¥Õ¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¸º¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ëÉôÉÊ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÛÍÑµÛ¼ýÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡EV¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢21À¤µª¤Î»º¶È³×Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»º¶È³×Ì¿¤Ç¤Ï¿ÍÎÏ¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¡£19À¤µª½éÆ¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ïµ¡³£¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¡°Ý´Ø·¸¤Î¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢µ¡³£¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ã¥À¥¤¥È±¿Æ°¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ÇÏ¼Ö¤«¤éµ¡´Ø¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëµ¡´Ø¼Ö¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥À¥¤¥È±¿Æ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿¦¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤Ç¿¦¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¼«Æ°¼Ö¤òÂ¤¤ì¤ë¹ñ¤¬À¤³¦¤Ç°ìÎ®¤Î·ÐºÑ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤â¤·¤«¤ê¤À¡£20À¤µª¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬»º¶È¤ÎÌÁ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀÐÌý»º¶È¤¬ËÖ¶½¤·¡¢ÀÐÌý¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ê¡¢ÀÐÌý¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤¬À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¡¢¤½¤¦¤·¤¿»º¶È¹½Â¤¤Ë100Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÑ³×¤ÎÇÈ¤¬µÚ¤Ó¡¢Æ°ÎÏ¸»¤Î¼çÌò¤¬ÆâÇ³µ¡´Ø¤«¤éÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÂØ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê»º¶È³×Ì¿¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»º¶È³¦¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢¿êÂà¤¹¤ë¶È³¦¤ÈËÖ¶½¤¹¤ë¶È³¦¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÈ¿È¯¤òÇã¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Ã¤¨¤ë¶È³¦¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¶È³¦¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥À¥¤¥È±¿Æ°¡×¤ÇË½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿±Ñ¹ñ¤Î¿¦¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿êÂà»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤¬É¬¤ºÄñ¹³ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÖ¶½¤¹¤ë»º¶È¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¤Î¤¬À¤¤Î¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öµ¬À©¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Î²¼¡¢´ûÆÀ¸¢¤ò¼é¤ê¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëGAFA¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¹©²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎËÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¤ÎÆ¬ÌÜ¡É¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤Ï¡¢¤¤¤ä¡¢À¤³¦¤Ï¡¢¼«¹©²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤È¡¢¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤ò¶èÊÌ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2035Ç¯¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ê¤É¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¾ðÀª²¼¡¢¼çÍ×³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¤ÏEV¤Ë¸å¤í¸þ¤¡×¤ÈÏÀ¤¸»Ï¤á¡¢´Ä¶ÊÝ¸îÃÄÂÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¥È¥è¥¿¤òµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë³ÊÉÕ¤±¤¿¡£ËÅÄ»á¤ÎCO2¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ò»à¼é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢º£¤ä¥È¥è¥¿¤ò´Ä¶¸å¿Ê´ë¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö550Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¡×¤È¡¢¼«¹©²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ´ú¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¤Î¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂ¤¤ëEV¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ESGÅê»ñ¤Ê¤É¤ò½Å¤¯¸«¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤é¤¬Áû¤®»Ï¤á¤ëµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´íµ¡´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤ÇµßÀ¤¼ç¤ò±é¤¸¤ë¡ÖÆóËçÀåºîÀï¡×¤ÏÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¤Î´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï½ý¤Ä¤¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1997Ç¯¡¢¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿±üÅÄÀÙ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ËÉÒ´¶¤ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö´Ä¶¤Ï¥È¥è¥¿¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾Î©¤¿¤ëÇÐÍ¥¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ°¦¼Ö¤Ë¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¥¨¥³¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬¡Ö´Ä¶¤¬¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÅÄ»á¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¥¤¤¬²áµî¤Î°ä»º¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¯¤À¤ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ËÅÄ»á¤ÎÆâ¿´¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏEV¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¥È¥è¥¿¤ÎEV¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÂ¤¤ëEV¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¡¦ËÅÄ»á¤ÎEVÀë¸À¡£¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔÀµ¼Ö¸¡¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÅ¼§¹ÝÈÄ¤ÎÆÃµö¿¯³²¤ò½ä¤ëÊ¶Áè¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÉÔ¾Í»öÂ³¤¤À¤Ã¤¿°Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£