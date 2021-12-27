¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬Ë½Ïª¡¡É×¡¦µÜºê»á¤Î¼Õºá²ñ¸«Î¢Â¦¡¡ÌäÅú½¸ºî¤ê¥ê¥Ï´º¹Ô¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¢µÁ·»¤¬¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤â¤¦¤À¤á¤À¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê43¡Ë¤¬26Æü¡¢É×¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦µÜºê¸¬²ð»á¡Ê40¡Ë¤È¶¦¤ËABEMA¡ÖABEMAÅªÇ¯ËöSP¡¡Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤ä¤é¤«¤·ÆüËÜ¿Í¤ÈÀ¸ÁêÃÌ¡×¡Ê¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡£µÜºê»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Õºá²ñ¸«¤ÎÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÉÔÎÑÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿µÜºê»á¡£¶â»Ò»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¸«¤ÎÁ°Æü¡¢µÜºê»á¤ÎµÁÍý¤Î·»¤¬ÌäÅú½¸¤òºî¤ê¡¢²ñ¸«¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¡ÊµÜºê»á¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢Á´Á³¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£µÁÍý¤Î·»¤¬¡Ø¤â¤¦¤À¤á¤À¤Ê¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê²ñ¸«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡²ñ¸«ÅöÆü¤Ï¡¢µÁÍý¤Î·»¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥â¤ò¼ê¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢°Æ¤ÎÄê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤³¤È¤òÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÇ¤Ç¤¤¤¤¹¤®¤ÆÊÑ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ØÍß¤¬¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤°ì¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤¤²á¤®¤¿¡×¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÅú¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÃË¤È¤·¤ÆÍß¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¢¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£