¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡í¥µ¥à¥é¥¤¡íÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¿·ºî! ÀÖ¤¤»Ý¿É¤ÈßîÀ½É÷¥Þ¥è
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2022Ç¯1·î5Æü¡¢¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¡×¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ý¿É ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×(490±ß)¤È¡ÖßîÀ½(¤¯¤ó¤»¤¤)É÷¥Þ¥è ¥È¥ê¥×¥ë¥Ù¡¼¥³¥óÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×(490±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2022Ç¯2·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£
2022Ç¯½é¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö»Ý¿É ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¡¢Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤ò2Ëç½Å¤Í¡¢Åâ¿É»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¡¼¥º¤¬2ËçÆþ¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤±¤·¤Î¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤ä¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢½ÏÀ®¤µ¤»¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤È±ö¹í¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤Î½ÏÀ®Åâ¿É»Ò¥½¡¼¥¹¤¬¡¢Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿·¤·¤¤"ÀÖ¤¤¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯"¡£
¡ÖßîÀ½É÷¥Þ¥è ¥È¥ê¥×¥ë¥Ù¡¼¥³¥óÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¡¢Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤Ë3Ëç¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤òìÔÂô¤Ë½Å¤Í¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤±¤·¤Î¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¹õ¸ÕÜ¥¤ò¸ú¤«¤»¤¿¹á¤Ð¤·¤¤ßîÀ½É÷¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¹¥â¡¼¥¯É÷Ì£¤¬¤µ¤é¤ËßîÀ½´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢ÌîºÚ¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨½¼Ê¬¤Î°ìÉÊ¡£¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÂç¿Í¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆù¸ü¥Ñ¥Æ¥£¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×(490±ß)¤È¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥Ù¡¼¥³¥ó¥È¥Þ¥ÈÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×(490±ß)¤¬¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£