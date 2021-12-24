¡ÈÁ´¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ø¡£¥¢¥ì¤ò»È¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÌ£¡×¤Û¤ÜºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤è¡ª
¤È¤¤É¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡Ù¡ª¡Ö¤¢¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÌ£¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ä♡¡×¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¡ÈÃæÆÇÀ¤ÎÈëÌ©¡É¤È¤Ï¡©
¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¢ö
¿ô¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤¹¤è¤Í♡
¤¢¤ÎÃæÆÇÀ¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¤Ê¤¼¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¤¢¤ê¡ª
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥È¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢ËÌÊÆ(¥¢¥á¥ê¥« ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£Åù¡¢¥«¥Ê¥À ¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£Åù)¤ÎÇÀ¾ì¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
Âç¤¤ÊÉÊ¼ï¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥È¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡Ú¥·¥å¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡Û
Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢·¤¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤ËºÙÄ¹¤¤¥Ý¥Æ¥È¤Î¤³¤È¡£
¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤â¡ý
º£²ó¤Ï¡¢OreIda(¥ª¥ì¥¢¥¤¥À)¤Î¡ÖºÙÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È ¥·¥å¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤Î¤ÇºÆ¸½À¤Ð¤Ã¤Á¤ê¢ö
ºÙÀÚ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤â¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤¦¤¨¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¡ª
ÂçÎÌ¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
OreIda ºÙÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È ¥·¥å¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°
¡ï297
¢Ìý¤Ë¤¢¤ê¡ª
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡ÈÌý¡É¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÈ¤²Ìý¤Ë¤Ïµí»é¤È¥Ñ¡¼¥àÌý¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¢ö
¤´¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤Ë¡Öµí»é¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢(¥µ¥é¥ÀÌý¡§µí»é¡á8¡§2)¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾¯¤·¤Îµí»é¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡ý
µí»é¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤Ç¤ªÆù¤òÇã¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á0±ß¢ö
¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í♡
£±ö¤Ë¤¢¤ê¡ª
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡È±ö¡É¡ª
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±ö¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ö¤ÎÀ®Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë±ö¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤♡¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±ö¤ÎÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤ò°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¢ö
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö±ö¤òÊÌÅº¤¨¡×¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¢ö
¤â¤é¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô▶ºî¤êÊý
¡¥Ö¥ì¥ó¥ÉÌý¤òºî¤ë
¥µ¥é¥ÀÌý¤Ëµí»é¤òÅêÆþ¤·¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÌý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï(¥µ¥é¥ÀÌý¡§µí»é¡á8¡§2)¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Îµí»é¤Ç¤â½½Ê¬ÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö
¢ÍÈ¤²¤ë
180¡î¤ËÇ®¤·¤¿Ìý¤Ë¥·¥å¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ý¥Æ¥È¤òÆþ¤ì¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
£±ö¤ò¿¶¤ë
Ìý¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥È¤Ë±ö(¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ)¤ò¿¶¤ê¡¢º®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô▶´°À®
¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤Î¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥¯É÷¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹♡
µí»é¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÝÌ£¤¬³ÊÃÊ¤È¥¢¥Ã¥×¡ª
¤è¤ê¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ë¶á¤¤Ì£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¥Æ¥È¤¬ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÌ£¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¢ö
¥Þ¥Ã¥¯¿®¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£