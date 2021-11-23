Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢Ä¾É®³¨¤¬¡È90²¯±ß¡É¤ÇÆþ»¥¡ÄÆ°²è¤ÇÃí°Õ¡Ö¥¤¥¿¥º¥éÌÜÅª¤ÎÊý¤ÏÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê29¡á¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹ÀÖºä¡Ë¤¬¡¢23Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¬¥Á¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥ä¥Õ¥ª¥¯!¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿Ä¾É®³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï22Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¤¤¤¦Ìý³¨¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÎºîÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÉÊ¤·¡¢Ã¯¤ÎºîÉÊ¤ËºÇ¤â¹â¤¤ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¯¤«¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¿Í¤Î°Ç¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤¿ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ò¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢1Ëü5000±ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖËÍ¤Î³¨¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£·ë²Ì¤«¤é¸À¤¦¤È5000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯!¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥¿¥º¥éÌÜÅª¤Ç90²¯¤È¤«50²¯¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶â³Û¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢Æ°²è¤Î³µÍ×Íó¤Ç¤â¡Ö¥¤¥¿¥º¥éÌÜÅª¤ÎÊý¤ÏÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤Êý¤«¤é·ë¹½Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¥á¡¼¥ë¤Ç¿ÈÊ¬¤òÊ¬¤«¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÖ¶â³Û¤Î¹â¤¤Êý¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥ä¥Õ¥ª¥¯!¤ÎÊý¤ÏÊÄ¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£