ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤«¤é¡È¥ê¥¹¥È¥é¡É¤Ø¡¡£Á£Ë£ÂÇ¥¿±È¯¸À¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê£¸£°¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òà¥ê¥¹¥È¥éá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÌäÂêÈ¯¸À¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¡¢Àè·î£³£°Æü¤Ë¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ÇÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë±ê¾åÁûÆ°¤ò½Å¤¯¸«¤¿Æü¥Æ¥ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡ÖÆÁ¸÷¤µ¤ó¤ÏÆü¥Æ¥ì£Ï£Â¤Ë¤·¤Æ¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÂç¸ùÏ«¼Ô¡£¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÁØÉô¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÂ³Åê¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡¢Àè·î£³£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡×¿åÆ»¶¶Çî»Î¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¤Î½ªÈ×¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ËµÚ¤ó¤À»þ¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À£Á£Ë£Â¤Î£±¿Í¤ä£²¿Í¤ÏÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Øµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ø¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤¤¤¯¤é¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÊý¤¬µ¬À©¤¬´Ë¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÁ¸÷¤Ï£Á£Ë£ÂÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤è¤êÈ¯¸À¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆÁ¸÷¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤âÀå²ÒÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜºêÍ¥°á¤ËÂÐ¤·¡Ö·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤äÀ¸¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£½÷À¤Ï·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÁÛ¤¤¡ÁÀ¤³¦¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï£±£¹£·£¸Ç¯¤Ë¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¾ïÏ¢½Ð±é¼Ô¡££¸£°Ç¯¤«¤é£²£°£±£°Ç¯¤Þ¤Ç£³£±Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£ÎÞ¤â¤í¤¤À³Ê¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÃ´¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÂç¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÌäÂêÈ¯¸À¤Ë¤µ¤¹¤¬¤ÎÆü¥Æ¥ì¤â½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤³èÆ°¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢£²£°£±£³Ç¯£±£²·î¤Ë£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤¬¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´óÉÕ¶â¤Ë¤ÏÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢º£·î£µÆü¤Ë¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ØÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¤È¶¦À¸¡Ù¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢£²ÅÙ¤â¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤ÊÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÆÁ¸÷¤µ¤ó¤ò³°¤¹Ä´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¸µÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤Î¿¹´îÏ¯»á¤ä¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¤¬½÷ÀÊÎ»ëÈ¯¸À¤Ç¼Ç¤¤ä¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆÁ¸÷¤â¤¤¤è¤¤¤èà¤ªÊ§¤¤È¢á¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤À¡£