¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤¬¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯É½¡ª¡Ø¥·¥ç¡¼¥°¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¿¿ÅÄ¹Ç·¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬¡¢ºòÆü10·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖAPAC¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£º£¸å¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊAPAC¡Ë¤ÇÀ©ºî¤È¤Ê¤ë18¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò´Þ¤à20ºî°Ê¾å¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
Disney+¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¼¡¤°¡¢6¤ÄÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º£¸å¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ô¤¬16,000¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡£
º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAPAC¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤òÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50ºî¤òÄ¶¤¨¤ëAPAC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Á¥ç¥¤¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ®ÅÄ³Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÈ¬È¨Âó¿Í¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤ä¡¢À½ºî¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
Disney+Æâ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëFX¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥·¥ç¡¼¥°¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅþÃå¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤·1980Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¾·³¡¡SHOGUN¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£
ËÜºî¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤¢¤¿¤ëµÈ°æ¸×Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¿¿ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤È»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤«¤é¤Ï¼ç±é¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¤«¤é¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¾¾ÈøÍ¡¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢°ËÆ£º»è½¡¢Áðù¬¹ä¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢Disney+¤Ç¤Ï11·î¤Ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤«¤éºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥Ð¡¦¥Õ¥§¥Ã¥È¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤é¤¬ÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡ÖAPAC ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×© Disney