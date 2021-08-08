¶¶ËÜ²ñÄ¹¥¹¥Ô¡¼¥ÁÃæ¤Ë²ë¡Ä¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÆÃÅùÀÊ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤µ½Ð¤¿¡×
¡¡17Æü´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÊÄ²ñ¼°¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸á¸å8»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼°¤Ï³«²ñ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¡Ê56¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÁÃæ¤Ë¡¢±éÂæ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë²ë¤È¸«¤é¤ì¤ëÃî¤¬»ß¤Þ¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÃî¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¡¢»ä¤À¤±¡©¡×¡ÖÆÃÅùÀÊ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÃî¡×¡ÖÃî¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤!!!¡×¡ÖÃî¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¤Ë¡£Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆâÍÆ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò³«»Ï¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÈô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£